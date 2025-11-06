紐約新市長宣布「全女性過渡團隊」！ FTC「反壟斷鐵腕女將」助陣，曼達尼要收富人稅「讓紐約再次住得起」

34 歲的南亞裔穆斯林、民主社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）當選紐約市長後，5 日隨即宣布他的過渡團隊「全由女性領軍」，成員包括拜登政府時期以「積極反壟斷」聞名的前聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan）等重量級人物，以力抗「寡頭政治」與實現「降低紐約生活成本」的政策。 《衛報》稱，這支曼達尼所謂「有能力、有同情心」的強勢陣容，正準備應對他明年 1 月 1 日上任後的出多挑戰，包含美國總統川普（Donald Trump）的聯邦資金扣留威脅，以及競選期間高漲的仇視伊斯蘭教浪潮——曼達尼必須在極度的敵意下兌現他激進的競選承諾。

團隊納入 FTC「反壟斷女將」力抗寡頭政治

曼達尼成為紐約市一個世紀以來最年輕、第一位穆斯林、第一位南亞裔市長，他在 5 日宣布成立一個由全女性組成的過渡團隊，為明年 1 月 1 日的上任做準備。這支過渡團隊聯合主席團成員包括前聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan）、前第一副市長托瑞斯-斯普林格（Maria Torres-Springer）、紐約市聯合勸募會主席波尼亞（Grace Bonilla）、主管衛生與公共服務的前副市長哈左格（Melanie Hartzog），以及政治顧問利奧波德（Elana Leopold）。

其中，麗娜汗深受進步派與民粹主義共和黨人的欽佩。她在前總統拜登（Joe Biden）時期曾任聯邦貿易委員會（FTC）主席，是一位作風強硬的「反壟斷」監管者。CNN 稱，她的加入代表曼達尼將堅持力抗他所謂的「寡頭政治」；曼達尼曾呼籲對富人增稅，以支應他提出的各項降低生活成本的政策。

曼達尼在公佈團隊的記者會上表示：「在未來幾個月裡，我和我的團隊將建立一個能兌現競選承諾的市政廳。我們將組建一個既有能力又富有同情心、由正直驅動，且願意像數百萬紐約客一樣努力工作的政府。」他也強調準備工作的緊迫性：「我們有責任讓這座城市做好準備，在 1 月 1 日開始兌現承諾。我們有 57 天開始著手準備工作。」

川普 政治勒索：可能大 砍 2 千億預算

即將上任的曼達尼政府，面臨的首要難關是來自白宮的政治敵意和預算威脅。川普一再威脅，若曼達尼上任，「我極度不可能會向紐約市提供聯邦資金，除非是法律要求的最低限度」。根據州審計長 2025 年分析，紐約市 2026 財政年度預算中包含約 74 億美元（約新台幣 2,288 億元）的聯邦資金，佔總支出的 6.4%。

此外，川普經常給曼達尼貼上「共產主義者」的標籤，因為曼達尼的政見充滿毫不妥協的進步派色彩：主張對企業和富人增稅，以提供穩定租金公寓凍漲、免費巴士、全民托兒和市營雜貨店等福利。但這也讓曼達尼得到超乎想像的支持，他的競選活動從小型捐助者那裡籌集了超過 2000 萬美元（約新台幣 6.1億 元），平均捐款約 80 美元（約新台幣 2,475 元），打破了募款記錄。

勝選籠罩宗教陰影，伊斯蘭仇恨貼文暴增 450%

曼達尼勝選市長，他的穆斯林身份在全美引發部分反彈。尤其紐約曾在 2001 年 9 月 11 日受到伊斯蘭聖戰武裝分子「基地組織」（又稱「蓋達組織」）發動恐怖攻擊，造成近 3,000 人死亡的慘況，仍籠罩在許多美國人心中。仇恨組織研究中心（Center for the Study of Organized Hate）11 月的報告指出，在社群媒體 X 平台上，針對曼達尼的仇視伊斯蘭教從 9 月到 10 月增加 450% 以上。來自超過 1 萬 7,000 個獨立帳戶、近 3 萬 6,000 條貼文，共獲得了 737 萬個讚，其中 72% 的貼文涉及「恐怖分子標籤」。

儘管曼達尼一再譴責反猶太主義，但川普仍緊咬他的信仰不放。川普在選舉日當天發文，攻擊「曼達尼不但自稱『仇恨猶太人者』（JEW HATER），此事更經過證實，任何投票給他的猶太人都是『愚蠢的』」，甚至有兩名共和黨眾議員公然敦促司法部撤銷他的公民身份，並驅逐出境（曼達尼於 2018 年歸化美國籍）。就連初選對手、前州長葛謨（Andrew Cuomo）也曾在電台節目中暗示紐約不能選出一名穆斯林市長：電台主持人暗示如果再次發生 911 襲擊，曼達尼「會歡呼」時，葛謨笑了出來並表示贊同。

面對充滿敵意的川普政府、市政廳的官僚作風，以及競選期間高漲的宗教攻擊浪潮，曼達尼承認這些阻礙。但他也表示，他有信心履行競選承諾，並補充說他的目標是團結政治分歧的紐約客：「無論你的政治立場如何，我們都面臨著同樣的問題。」他說：「1 月 1 日，當我們的城市慶祝新政府就職時，讓我們也慶祝新時代來臨——一個我們都感到投入、共同努力、實現成功的時代。」

