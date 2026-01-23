紐約新市長所屬組織陷親中爭議 成員多次赴中、開課宣揚中國「有強大民主」

紐約新市長曼達尼所屬組織陷親中爭議。他本人並未出席相關會議。路透社資料照片



美媒報導，本月新官上任的紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）所屬組織「美國民主社會主義者」，正因為與中國的關係陷入分裂。內部人士披露，該組織部分成員多次赴中國與中共官員會面，並敦促其他成員避免討論中國對台武力威脅等敏感議題。

「美國民主社會主義者」（Democratic Socialists of America，DSA）是由民主社會主義者、工人運動維權者組成的政治組織，並非政黨，選舉時多與民主黨合作。

《新聞週刊》取得DSA的數十份內部會議記錄，內容顯示，該組織與中共關係良好，在許多事務上採取與北京一致的立場，甚至會指示成員在會議中避免談論被中國視為敏感的政治議題。

一名秘密提供資料的內部人士表示，DSA會在意識形態上與中國保持一致，並且過濾論述。這名人士相當不滿：「我們重視民主與開放，這完全背道而馳」。

這些會議紀錄最早自2021年開始，其中披露有成員公開討論以「反帝國主義」之名與中共的接觸，這些成員也多次赴中國與中共官員會面。

●要求避談台港、新疆等議題

文件也顯示，DSA有成員敦促其他人避免談論中國的敏感議題，包括中國對台灣的武力威脅、對香港的國安法，對維吾爾族的壓迫等。

曼達尼本人並未參與這些有爭議的會議。

爆料人士屬於DSA的「國際委員會」，他憤怒表示：「這不是我加入時預期的情況，我想也不是大部分成員加入時的期待。」「從他們推動的事來看，我們根本不可能作為這個組織的一份子。」

在2025年10月8日的一場會議中，DSA在紐約的一名成員炫耀自己在DSA國際委員會裡成立了「中國工作小組」，以加深與北京的聯繫。

會議紀錄顯示，這名成員說：「中國想和DSA建立聯繫。如果我們能打造一個超強的兩週訪問行程，聘用當地人，深化與中共的關係，那就完美了。」

根據紀錄，當時有其他人發言質疑DSA對中國的立場，表示：「說我們在打倒美國帝國主義以前，不能討論中國的人權問題，我認為這說不通。」但此人立刻遭到組織責難，並因此道歉。

《紐約郵報》上月也報導，DSA每月都會舉辦「現代中國及其對美國社會主義者的教訓」系列講座，由住在費城的中國裔男子王安林（譯音，Anlin Wang）主持，他也是DSA國際委員會成員。

上月的講座提出多項驚人說法，例如宣稱中國具備「強大的民主」、聲稱中國是全球最大經濟體，還主張唯有國家控制私營企業，勞工才能免於被「寡頭統治」。講者諾頓（Ben Norton）是美國人，目前在北京研究馬克思主義。他聲稱中共的首要目標是「降低不平等」，「關於中國的胡說八道都是大家亂編的」。

王安林表示，這系列講座2024年先在內部舉行，「效果很好，所以我們才想對外公開。」

