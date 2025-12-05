紐約新市長推公營超市 盼解高物價困境

紐約居大不易，大蘋果850萬居民中，超過140萬人面臨糧食不安全，意思是難以穩定獲得價格合理、健康新鮮的食物。

未來市長曼達尼打算建造市府公營超市來因應，這項計畫將在閒置的市府土地上開設5家試點商店，免除租金和稅金，另外用集中倉儲與配送降低營運成本， 低價回饋給顧客。

紐約市規劃局副執行總監史密斯說明，「透過增加食物取得的管道，能讓價格下降，當供給提高、需求被滿足，價格自然會往下調。」

紐約市對於食物安全問題，2009年在彭博市長任內已經推出了FRESH計畫，利用稅務與土地開發優惠，吸引有規模的超市進駐服務不足的貧困社區，10多年來已經催生40家新店、35家正在籌備，雖然價格仍然是業者與市場決定，但方便性提高，獲得民眾肯定。

退休人士布拉沃表示，「我喜歡這裡（FRESH計畫超市），因為離我住的地方很近，而且有你真正需要的一切。」

曼達尼認為，與其用FRESH計畫補貼企業，不如建立真正的公營選項，這讓超市業者不滿，深怕難以競爭。不過無論何種體系，對於擁有上千家超市的紐約市而言規模都還太小，這場社會實驗的執行效能也待觀察。

有專家認為，公營集中倉儲配送的優惠，應該可以擴大嘉惠城市裡更多的小型商店。

紐約大學營養學助理教授楚德認為，「何不跟社區小型商店合作，幫助他們以更低廉價格為社區採購這些食材，他們已經在社區裡了，無須額外再建造什麼，而且已經和社區建立了關係。」

紐約市食衣住行樣樣昂貴，曼達尼競選政見強打可負擔的生活，讓選民很有共鳴。他的民主社會主義政策除了市營超市之外，還有免費公車、免費托育、平價住房等等，要靠有錢階級增稅來支應。共和黨批評他太左、太偏激，也引起富人出逃的疑慮。

市長選舉期間，川普總統罵他是共產主義瘋子，曼達尼則罵川普是暴君、法西斯主義者，但選後這2位同是紐約出身的精英在白宮見面很有默契的避開歧見，一團和氣，川普甚至髮夾彎大誇曼達尼理性優秀。

美國總統川普說道，「他做得越好，我越開心，我得說黨派沒有差別，其實什麼都沒有差別，我們會幫助他實現每個人的夢想，打造一個強大且非常安全的紐約。」

紐約市候任市長曼達尼回應，「我們談到租金、食物與水電費，談到各種讓人被迫離開城市的原因，我期待與總統攜手合作，為紐約人帶來負擔得起的生活。」

曼達尼勝選反映民眾對高物價的不滿，川普迫於壓力選擇跟他和解同框，聚焦「降低生活成本」這個最大公約數，還罕見地肯定曼達尼的民主社會主義，其實跟自己差距不是那麼大，期盼藉此拉攏年輕選民。

曼達尼則靠著總統背書，擺脫共和黨人指控民主黨被社會主義滲透、曼達尼支持穆斯林激進主義等無端攻擊，2人各取所需、各有加分。不過雙方路線南轅北轍，也都擅長社群攻防，這段休戰期能維持多久有待觀察。