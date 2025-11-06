紐約新市長「叫板」特朗普：我知道你在看！
（德國之聲中文網）本周三（11月5日），34歲的佐赫蘭·馬姆達尼（Zohran Mamdani）創造歷史，當選紐約市首位穆斯林市長。這次市長選舉不僅關系到美國最大的城市，也恰巧是美國總統特朗普的家鄉城市。而就在民主黨人馬姆達尼當選僅數小時後，他和特朗普就互相抨擊了對方的政治方針。
“唐納德·特朗普，我知道你正在看，我有四個字送給你：調大音量，”馬姆達尼在他的勝選派對舞台上說道。“如果有人能向一個被唐納德·特朗普背叛的國家展示如何擊敗他，那正是這座養育了他的城市。”
白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）證實，特朗普當時確實在觀看。
而特朗普對馬姆達尼勝選不僅停留在觀看，也迅速進行言語回擊。周三，在邁阿密的一場商業會議上講話時，他多次提到馬姆達尼。
特朗普稱馬姆達尼是共產主義者
這位美國總統稱，邁阿密“很快將成為那些逃離紐約共產主義人士的避難所”。
他說：“擺在所有美國人面前的決定再清楚不過了：我們要在共產主義和常識之間做出選擇，”他還補充說，民主黨人帶來的是“一場經濟噩夢”，而他的政策將提供“一場經濟奇跡”。
特朗普針對這位紐約新當選市長的尖銳言論並未結束，他暗示馬姆達尼預示著一波民主黨人湧入華盛頓。
特朗普說：“如果你想知道國會民主黨人想對美國做什麼，看看紐約的選舉結果就知道了，他們的政黨在那裡任命了一位共產主義者擔任這個美國最大城市的市長。”
另外，在接受美國廣播公司福克斯新聞（Fox News）采訪時，特朗普表示他願意與馬姆達尼對話，但強調這位新市長如果想取得成功，就需要尊重華盛頓——以及華盛頓對紐約的財政支持。
特朗普反復提及的“共產主義”針對馬姆達尼在選戰中做出的三點核心承諾。若能當選，他將讓紐約的生活開銷恢復到讓大多數人可以承受的水平，包括給房租租金設上限，提供免費公交以及全民免費幼兒托管服務。
馬姆達尼為何招致特朗普的怒火？
馬姆達尼出生於烏干達，父親是烏干達裔印度學者，美國哥大人類學教授。母親是印度裔美籍電影導演，作品曾獲奧斯卡提名。妻子拉瑪·杜瓦吉 (Rama Duwaji)是敘利亞裔美國藝術家。馬姆達尼在大學畢業後入籍成為美國公民。在選戰中，他將自己塑造成反抗特朗普的化身，並將特朗普的反移民政策作為主要攻擊議題。
馬姆達尼在他的勝選之夜演講中說：“紐約仍將是一座移民城市，一座由移民建立、由移民推動的城市，從今晚起，也將由一位移民領導。所以，特朗普總統，請聽我說：想對付我們中的任何一個人，你必須先過我們所有人這道關。”
作者: John Silk
