紐約新澤西港務局9月貨櫃量較去年同期跌5％

根據英國航運相關網站表示，紐約│新澤西港務局（Port Authority of New York and New Jersey）發布，今（二○二五）年九月紐約│新澤西港在全美裝載貨櫃（TEU，二十呎標準貨櫃單位）排名第二，當月處理已裝貨櫃四十八萬四千五百八十六TEU；九月港口總貨櫃量達七十四萬零二百五十四TEU，較二○二四年九月下降五％，主因包括部分貨主提前進口節日相關貨物，以因應關稅政策變化。

今年前九個月港口累計處理六百七十八萬七千六百四十九TEU，較去年同期成長三點一％。

今年九月其商業機場共接待約一千一百七十萬名旅客。PATH通勤鐵路創下疫情以來第二繁忙月份，並多次刷新單日運量紀錄，達到疫情前九月運量的七十九％。紐約│新澤西港（Port of New York and New Jersey）在東岸港口中持續領先，九月裝載貨櫃量排名全美第二，而該局管轄車輛通行量也與去年同期保持強勁表現。

該港務局所屬四座商業機場於今年九月共接待約一千一百七十萬名旅客，較二○二四年同期下降二點四％，下降主因包括惡劣天氣增加，及紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）持續面臨聯邦航空管理局（FAA）營運與人力挑戰。

與二○二四年創紀錄九月相比，紐瓦克自由國際機場旅客量下降二點一％，約翰·甘迺迪國際機場（John F.Kennedy International Airport）下降三點四％，拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）下降零點九％，主因是天氣因素、國際旅遊需求減少及FAA相關挑戰。今年前九個月，港務局商業機場累計旅客約一億零七百一十萬人次，較去年同期下降二點二％。