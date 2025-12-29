紐約時代廣場舉辦告別活動 年末撕毀2025年不愉快回憶

美國演員兼活動主持人強納森班奈說道，「哈囉！時報廣場。」

大聲打招呼，活動主持人穿著厚重的冬衣，開始了迎新送舊的活動。美國紐約的時報廣場，當地28日為了迎接2026新的一年，特別舉行一場活動，在時報廣場聯盟主席哈里斯的帶領下，一一讓參加民眾，告別2025年的不愉快。

活動主持人班奈詢問，「湯姆，我得知道在2025年，打算告別什麼、結束什麼？」

時報廣場聯盟主席哈里斯則回應，「在2025年，我打算告別消極情緒，我希望我們專注於那些，能夠團結我們的事物，而不是那些分裂我們的東西。」

在主持人的引導下，哈里斯撕毀了寫上2025年不愉快回憶的紙張，並丟進準備好的垃圾桶內，帶著代表2026年的全新紙張，離開舞台。隨後參加活動的民眾，也依序上台，分享不愉快回憶後，親手撕碎不開心的回憶。

活動主持人強納森班奈說道，「好了，是時候了朋友，將不愉快回憶撕碎，丟掉它們吧。」

美國民眾用告別不開心的回憶，迎接新年，英國倫敦的大笨鐘，也在做跨年的準備。為了能讓鐘聲，準確的在跨年那一秒鐘，響徹整個倫敦，3名鐘錶師，必須在2025年的最後一天，監控重達14噸的大笨鐘，並且隨時進行時間校準。

倫敦西敏宮鐘表師維斯特沃斯表示，「隨著時間的接近，我們每一個小時都會進行檢查，以確保大笨鐘盡可能精準，去年或前年，我想我們只差了千分之4秒，我們之所以知道這一點是因為，人們擁有非常複雜、昂貴的監控設備。」

調整大笨鐘時間的方式，就是在鐘擺上增加或減少舊硬幣，這樣就能讓鐘變慢，或是加快速度。為了校準時間，大笨鐘鐘錶師，需要連續工作17個小時進行監控，這也是將他們一年中，最忙碌的一天。

