紐約時報專訪鄭麗文：時間不站在台灣這邊 藍營基層怕她站錯邊

國民黨主席鄭麗文接受《紐約時報》專訪稱，中國的國力不可同日而語，「我不認為，時間站在台灣這邊」。（圖片來源／鄭麗文臉書）

美國《紐約時報》4日刊出國民黨主席鄭麗文專訪稱，她疾呼與北京和解，已使其成為台灣近幾年來評價最兩極化，且可能最具顛覆性的在野領袖。據了解，藍營浮現不安情緒，就怕鄭麗文在兩岸議題繼續「暴衝」，會成為2026年、2028年選舉的最大破口。

鄭麗文在10月曾接受《德國之聲》專訪時，因兩岸路線與俄羅斯總統普丁是否為獨裁者，與主持人數度激烈交鋒，而《紐時》在前一日先刊出總統賴清德專訪，接著再刊出鄭的專訪，時序相當巧妙。

《紐時》報導指出，鄭麗文過去曾參與台灣學生運動，發表過慷慨激昂的演說，呼籲臺灣切斷與中國的連結、宣布獨立，現年56歲的她，成為學生時代最痛惡政黨的黨主席。

報導指出，鄭麗文在國民黨內的迅速崛起，以及疾呼與北京和解，使她成為台灣近年來評價最為兩極化，且可能最具顛覆性的在野領袖。

而總統賴清德提出8年、1.25兆元國防特別預算，將是她就任以來，面臨的第一場重大政治考驗。

1.25兆特別預算成重大考驗，美可能將臺灣當棋子

鄭麗文指出，由於中國迅速崛起，因此這代表中國的國力不可同日而語，不只超過4年前，更遑論10年前，「我不認為，時間站在台灣這邊」。

鄭麗文同時強調，有些外界看法認為，美國可能正將台灣當作一個棋子，好在適當的時機策略性地挑釁中共。

特別是賴清德與藍營因為1.25兆元特別預算，陷入「愛國者治臺」、「賣臺者治臺」互控，與特別條例暫緩審議的僵局，鄭麗文的路線和主張備受矚目。

朝野陷入「愛國者治臺」、「賣臺者治臺」互控，鄭麗文是否會保送賴清德連任引發討論。（圖片來源／賴清德臉書）

藍營民調專家稱，特別預算極難審議和監督，8800億元的前瞻特別預算至少還是砸在台灣內部，但是賴清德提出的1.25兆元，是錢進美國軍火商口袋，成變相保護費，看起來是「買一個空氣」，因為對美軍購連交貨都有問題。

這位專家強調，民進黨過去曾要求前總統馬英九到國會報告並即問即答，請綠營這次「不要再雙標」。

基層憂心鄭麗文暴衝，恐被打成「選舉提款機」

除了特別預算還有「親中」路線的問題，前民進黨立委沈富雄稱，鄭麗文已投出「我是中國人」、「祭拜吳石」、「紅統形象」三壞球，如果再投下一個壞球，就會保送賴清德在2028連任。

藍營傳出有縣市首長與基層私下同樣感到憂心，就怕鄭麗文會繼續在兩岸議題「暴衝」，內部傳出一說，鄭原本有意安排在明年一月訪問北京，但因多方局勢混亂而暫緩。

曾有大選輔選經驗的人士對此稱，在臺灣暴衝是意識形態，如在對岸暴衝就會變成跪，大家都在密切觀察，因為2026地方選舉、2028年總統大選，如果太過激烈，將激化綠營歸隊、中間選民反感，對國民黨選情會相當不利。

「鄭麗文還是名嘴，還不是黨主席。」他強調，藍營地方、基層、青壯派已在討論，鄭可能會被綠營打成「選舉提款機」，其實她的當務之急，就是掌握民意，先打好明年的縣市長地方選舉這一仗。

(原始連結)





