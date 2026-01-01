紐約時報廣場跨年水晶球歷來最大 寒冬飛雪迎2026

（中央社紐約31日綜合外電報導）美國紐約著名地標「時報廣場」（Times Square）將以歷來最大水晶球迎接2026年的到來，但跨年夜天氣惡劣，預計氣溫將降至攝氏0度左右並伴隨飄雪，恐創下近年最冷紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這顆被命名為「星座球」（Constellation Ball）的水晶球，是在這個著名的曼哈頓中城十字路口迎接新年的第9代水晶球，它的直徑達3.8公尺左右，重量約略超過5443公斤。

這顆水晶球鑲有5280片圓形的沃特福（Waterford）水晶，分為3.8公分、7.6公分和10.2公分3種不同尺寸，並配有LED燈盤。水晶的形狀也一改自1999年以來歷代水晶球所見的三角形設計。

活動主辦方「時報廣場一號大樓」（One Times Square）透過聲明表示：「每種新尺寸的水晶都具有獨特的設計，代表著水晶球永恆積極的精神。」

不過根據美聯社報導，這可能會是紐約近年來最冷的跨年夜水晶球降球儀式。

除了閃耀的水晶球，預期參加跨年的數十萬名民眾還必須對抗惡劣天氣。氣象預報顯示，元旦凌晨時報廣場氣溫將降至約攝氏0度，且可能伴隨飄雪。

美國民間天氣預報服務公司AccuWeather氣象學家法洛（Jesse Ferrell）表示，紐約午夜的氣溫可能會是「自2017年底、2018年初以來最冷的一次」。

除了東岸的低溫，在西岸南加州巴沙迪納（Pasadena），參與著名「玫瑰花車遊行」（Rose Parade）的行進樂隊、花車和成群觀眾也可能將遭遇元旦罕見的降雨甚至雷鳴。

這場歷史悠久的第137屆玫瑰花車大遊行，過去20年來登場時始終不曾碰上下雨天，但本週降雨預報卻持續增加。

AccuWeather氣象學家費里克（John Feerick）說：「看來會是個濕冷的遊行。雨可能不會一直下，但可能會有幾陣相當大的傾盆大雨，也不排除伴隨幾聲雷鳴。」

在其他地方，拉斯維加斯也可能會下雨，當地數間賭場將從屋頂施放煙火。

在田納西州納希維爾（Nashville）公園舉行的跨年活動期間，氣溫將在攝氏零下1.1度左右。

紐奧良（New Orleans）在密西西比河沿岸舉行免費音樂會和煙火表演時，氣溫將在攝氏約7度左右。（編譯：李佩珊）1150101