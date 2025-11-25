紐約時報廣場跨年要角 歷代最大新水晶球亮相

碩大水晶球緩緩上升，燦爛奪目、絢麗無比。2026年紐約跨年水晶球，24日在時報廣場閃亮登場，現場爆以熱烈掌聲，因為今年這顆很不一樣。

時報廣場一號大樓業主菲利浦表示，「這是第9代水晶球，也是最大的一顆，它有5200片水晶，是過去10年那顆水晶球的2倍。」

1907年，第一顆水晶球在時報廣場落下，這顆鑲滿水晶的球體現今已成為全球跨年大明星，歷經多次更替。

新啟用的跨年水晶球命名「星座水晶球」，直徑12.5呎、重量超過1萬2000磅，不但是迄今最大，還捨棄從1999年以來的三角形水晶，改用圓形水晶，更分3種尺寸，代表不同主題。

廣告 廣告

時報廣場聯盟主席哈里斯說道，「亮度提升非常多，令人驚豔。」

不但水晶球更大更亮，耗時9年打造的第9代還裝有先進配備，更暗藏紐約兼容並蓄的城市底蘊。

時報廣場一號大樓業主菲利浦介紹，「我們打造了最先進的數位燈光與音效序列，這顆水晶球和這棟大樓一樣，由紐約人用設計、創意，以及來自四面八方零件組建完成。」

紐約旅遊局執行長庫克說：「今天，這個全球性的象徵性地標成為紐約人和每年6500萬名旅客，共同體驗的紐約經典，這顆水晶球不只是跨年夜焦點，更成為全年感受城市魅力的紐帶。」

百年來，紐約水晶球準時在12月31日晚上11時59分，陪著全球倒數迎新，只有在1943年和1944年，因二戰燈光限制而中斷；而前代水晶球在退役後，將留在時報廣場一號大樓內，作為沉浸式藝文體驗展的一部分。

更多公視新聞網報導

「紐約阿甘」麥特 行腳經歷搬上大銀幕

