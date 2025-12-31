紐約時報廣場迎跨年 全新水晶球測試升降

亮閃閃的水晶球，五彩燈光變化，緩慢的上升，一會兒又緩慢下降。距離2026年只剩下不到幾小時的時間，全球各地為了跨年活動順利舉行，正在做最後的檢查措施。美國紐約時報廣場，每年都有讓跨年水晶球降落，代表新的一年到來。

紐約時報廣場跨年活動負責人斯特勞斯表示，「這是一個全新的水晶球，是第9代產品，我們做了特別設計把三角形換成圓形。球上鑲嵌了5280顆沃特福德水晶圓片，就像5200顆星星一樣。」

今年特地以星座的元素，結合水晶與LED燈，要照亮整個紐約。為了讓這個重達1萬2350磅、等於將近5602公斤的水晶燈穩定升降，現場工作人員也在做最後的測試。

廣告 廣告

而在安保方面，除了周圍已經設置路障限制通行外，還規劃禁止進入區域。紐約市警局的跨年安保行動規模，預計也將比去年更大，將會在人群隔離區內增加第2次安檢，並且有安檢人員巡邏戒備。

紐約市警察局長蒂許指出，「我們還將部署專門抓捕扒手的小組、飯店保全小組與更多穿制服的巡邏人員，改善居民的生活品質和公安問題憂慮。」

而全球知名的倫敦新年煙火，也在做安裝前的最後安檢。這場煙火從8月下旬開始設計，不斷進行創意配樂與煙火表演的討論，整整12分鐘的表演，會分成將近4000個獨立指令施放。

倫敦鈦煙火企業主管說明，「有將近1萬枚煙火會分散裝在今天我們用來安裝煙火的3艘駁船上。另外倫敦眼上還有近2000枚煙火，我們得等到31日晚上6時左右才能開始安裝。」

至於澳洲，雖然半個月前發生邦代海灘槍擊案，但跨年夜煙火將會照常舉行，雪梨會部署超過2500名警力戒備。主辦單位提到，當晚會透過燈光儀式與一分鐘默哀，追悼犧牲者，並且向世界傳達和平與團結的期望。

不過因為發生洪災與山崩等天災，造成超過1100人罹難的印尼，有不少地方政府則是日前陸續宣布，會取消跨年煙火，為蘇門達臘洪災的犧牲者哀悼，並關懷還在因為天災，受難受苦、無家可歸的民眾。

另外，過去因為跨年發生踩踏、鬧事問題的日本東京澀谷區，則是連續第6年停辦跨年活動，也禁止商家銷售酒精飲料。曾經遭到破壞的「忠犬八公像」周圍，也從今（31）日當地早上6時開始就進行封鎖，不讓民眾進入。