紐約時報揭美國已「無力保台」 藍黨團：賴政府還押注「美軍一定會來」？

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

紐約時報在12月8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「強者簡報」（Overmatch Brief）指出，今時不同往日，解放軍飛彈可能在美國先進武器運抵台灣前，就將那些武器摧毀。國民黨團今(11)日開記者會主張，請賴清德總統到國會針對1.25兆元國防特別預算報告，告訴人民1.25兆元國防預算，到底買什麼武器？是否真正具備戰力保存能力？

國民黨團開記者會要求賴清德總統來國會報告軍購特別預算問題。（圖／國民黨團）

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，根據紐約時報社論明確指出，美軍已無力保衛台灣，先進武器載運抵台灣之前，就可能遭到中共摧毀；甚至連美國最新空母艦福特號，都難在解放軍極音速武器攻擊下倖存。當美國國防部已經承認，20年前的美軍能保台，如今已經沒有把握。當美國高層坦言「每次兵推都輸」，這意味著台灣國安情勢，已經到了不能再靠口號、大內宣催眠人民的地步。但賴政府仍依然用「美台堅若磐石」、「國際挺台不變」的政治語言，掩蓋真正的風險。

林沛祥質疑，美國援台承諾高度不確定，賴政府是否還押注「美軍一定會來」？根據「強者簡報」都揭示美軍可能無法突破解放軍火力，賴政府口中的第一島鏈聯防，是否只是畫餅？政府的備案是什麼？其次，1.25兆元高額國防特別預算到底買了什麼？如果當購買先進武器來不了、運不到，甚至被解放軍摧毀，賴政府編列上兆元國防預算，到底有多少真正能用得上？

林沛祥表示，賴政府缺乏務實避戰策略，台灣不能綁在「單邊押寶」的危險上，美國強化軍事為了避免戰爭，但從蔡政府到賴政府，逐步切斷兩岸溝通管道、拒絕接觸，片面升高風險；真正的國安是「備戰而不求戰、避戰而不畏戰」，而不是單邊挑釁，讓台灣陷入戰爭風險。

因此，國民黨團要求賴總統必須到國會報告，說明1.25兆元國防特別預算到底買了什麼武器？是否真的具備戰力保存能力？國民黨團也認為，既然賴總統投書外媒，宣示增加上兆元國防特別預算，也請再投書外媒，要求美國真正出售先進武器給中華民國政府。如果賴總統不敢要求、買不到先進武器，再多的口號都是紙老虎。

藍委賴士葆認為，具有公信力的美國紐約時報刊出「美國無力保台」的社論，這代表何種意義？意向如何？川普政府的目的，是要台灣付出更多軍購費用，滿足美國要賣的武器。另一個值得觀察的是，川普總統到目前為止，從來沒有說過「如果台灣有事，就是美國有事」，直白地說就是台灣有事美國會出兵保台；但在拜登政府時期，則多次明確表達將會保衛台灣。

賴士葆指出，川普總統一直要向中共領導人習近平示好，期待明年四月川習會能順利進行，替自己在中國政策上能夠加分。川普總統上任後的對中政策，不同於過去幾任美國總統，川普不再扮演世界警察角色，只願意專注「美國再偉大」，其他國家的事要自己去解決，基本上是不再干預。

賴士葆表示，賴政府編列1.25兆元國防特別預算，弔詭的是，過去是美國先告知要出售武器，我們再編列相關預算購買，這次卻未獲知美國要賣何種武器，我們卻要先編預算，等於是開一張空頭支票給美國。賴士葆認為，這完全受制於人，國民黨團當然會要求賴清德總統，必須到國會進行報告，賴士葆個人建議可比照前總統李登輝在國民大會「統問統答」模式，就看賴清德總統願不願意面對國會了！

賴士葆提到，AIT處長谷立言說，「他很願意回答立委們的各種問題。」谷立言同時也提到，「理想終局是兩岸透過對話，尋求雙方可接受的解決方案……」換言之，美方也認為台灣一方面備戰，也要避戰，避戰最好的方式就是兩岸對話、交流。但民進黨政府只押單邊封鎖對話，將大陸視為境外敵對勢力，兩岸交流並不等於投降，唯有降低敵意，才能避免戰爭。



