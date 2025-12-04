《紐約時報》主持人超狂經歷曝光！ 財經網美分析：賴清德份量之重不言可喻

賴清德以特邀貴賓身分接受《紐約時報》舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪。（總統府提供）

總統賴清德以特邀貴賓身分接受《紐約時報》舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪，並於台灣時間4日凌晨12時播出。財經網美胡采蘋今（4）日發文曝《紐約時報》主持人的超狂經歷並說，「今年的名單第一個就是賴清德總統，份量之重，不言可喻」。

賴清德接受接受《紐約時報》舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪

賴清德在此次專訪中針對國防預算、美台關係等議題做出回應，他還說，中國目前的經濟的確非常不好，大家非常希望中國國家主席習近平在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好，「台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題」。

Dealbook Summit超狂資歷曝光

胡采蘋今天說，賴清德接受Dealbook Summit視訊訪問，等於是對著整個華爾街講話，因為採訪他的Andrew Sorkin是非常有名的M&A reporter。包括高盛、摩根史丹利、摩根大通，這些大投資銀行，以及對沖基金、投資機構、企業財務長，大家都非常重視Dealbook，《紐約時報》因為不是財經專長的刊物，卻是非常有資源的報社，因此Andrew Sorkin為紐時創建了Dealbook這個產品線，紐時跟他本人都是名利雙收。

胡采蘋說，2011年Dealbook Summit加入了CNBC的招牌財經節目Squawk Box主持群，馬斯克、巴菲特、黃仁勳、Jamie Dimon隨便訪，因此他在矽谷、在華爾街的人脈是非常強大的，流水的財政部長、聯準會主席、高盛執行長，但Andrew Sorkin永遠在那。

胡采蘋指出，Dealbook Summit每年都會邀請當年最有話題性、最熱門的公司和產業，以Andrew Sorkin的人脈真的是各大咖隨便邀隨便上，因此對他來說，不是「大咖就上」，而是「今年應該請誰最好」，不然年年張忠謀大家也是會煩的吧。

胡采蘋：賴清德總統份量之重，不言可喻

「今年的名單第一個就是賴清德總統，份量之重，不言可喻」，胡采蘋表示，連美國財政部長貝森特、加州州長紐森都要依照姓名筆畫排列，不然Lai的 L只能排在重量級貴賓的倒數第二名。

胡采蘋指出，今年海景第一排重量級貴賓最大咖的應該是Palantir的執行長Alex Karp，他是哈伯瑪斯的博士班學生，在矽谷菁英的巨大反主流壓力下，最早主張科技業應該跟國家合作，保衛民主體制。其他來賓還有亞馬遜力捧的AI公司Anthropic執行長、Coinbase執行長、GM執行長，貝萊德執行長等，都是美國相當重量級的公司。

胡采蘋說，比較具有大眾話題性的來賓包括好萊塢女星荷莉貝瑞，還有今年Charlie Kirk遇刺身亡，他的太太繼承了Turning Point，這次她也有出席。以及第三季財報一出股價一天大漲4成的妖股甲骨文，他們70+創辦人Larry Ellison的兒子David Ellison也受邀出席。

胡采蘋分析：賴清德的講話非常得宜！

胡采蘋認為，賴清德的講話非常得宜，非常驚訝的，今年台灣對中國市場的投資，竟然從過去全盛時期整體對外投資的83.8%降到7%，錢真的才是最誠實的。賴總統的發言亮點不少，充分的向外界傳達了他的政策走向。

胡采蘋說，Dealbook對台灣也非常尊重，介紹賴清德是President of Taiwan，開場還說 His country is not merely a neighbor of China, it is a democratic self-governed island…，在這個日中外交大戰、美中貿易混戰的時刻，Dealbook這次的邀訪安排是非常重要的表態，台灣受到全世界關注的程度不言而喻。而賴總統的談話也非常成功，「一個有水準的國家，一個有水準的政治領袖」。

