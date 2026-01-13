紐約時報：台美關稅敲定15％ 台積電需再加碼美廠 台股早盤大漲4百點

《紐約時報》披露，美國川普政府正接近完成與台灣的貿易協議，關稅稅率可望對標日本、南韓的15%。（圖片來源／TSMC頻道）

台美經貿關係即將迎來重大轉折，《紐約時報》引述知情人士的消息指出，台灣和美國關稅將談定15％，而台積電需再加碼投資，13日一早迎來此消息，台股以跳高30630點開出，隨即大漲406點來到早盤高30973.85點，再創歷史新高。

台積電早盤大漲30元，來到1720元歷史高點，聯電、世界先進、聯發科半導體族群全數上揚。台達電、鴻海也加入多方陣營。

13日根據《紐約時報》引述知情人士的消息指出，川普政府正接近完成與台灣的貿易協議談判，內容核心聚焦於調降對台關稅至 15％，以對標日本、南韓等亞洲盟友；作為對價，全球晶片龍頭台積電（2330）將大幅加碼在美投資，有傳言要求台積電在亞利桑那州額外興建至少5座先進製程晶圓廠，台積電官方不回應。

關稅比照日本韓國：破除 20％ 重稅枷鎖

這項已歷時數月艱辛談判的協議，目前正進入最後的法律審核階段，最快可能在本月正式對外宣布。知情人士透露，協議達成後，美國對台灣貨品的關稅稅率將由現行的 20％ 調降至 15％。

川普政府自去年 8 月重新實施關稅政策後，台灣產品銷美似乎面臨沈重壓力。但實際上美國先前對半導體及部分電子產品給予豁免，但仍在談判哪些項目該納入具國安意義的「232 條款」關稅範疇中，這對半導體占出口比重逾三分之一的台灣而言，構成不確定性。

台積電承諾大擴產：美境將打造半導體「超級聚落」

據報導，協議的另一關鍵支柱，是美方對台灣半導體產能的高度要求。由於台灣主導全球人工智慧與資料中心所需的高階晶片生產，在地緣政治動盪——尤其是北京宣稱擁有台灣主權並持續進行實彈演習的背景下，美國政府與企業高層深感「供應鏈過度集中」的風險。

川普政府要求台積電必須擴大在美國本土的生產份額。台積電原先已在亞利桑那州投資一座完工工廠與一座興建中的二廠（預計 2028 年啟用），並承諾後續再建四座。然而，在本次貿易協議的框架下，台積電同意「加碼」在亞利桑那州再購入土地，這意味著未來數年內，台積電在美廠區數量將呈現倍數增長，而且成本負擔會越來越高。

投資換豁免：台美232 條款還在磋商中

儘管美國貿易代表署（USTR）與商務部尚未正式發表評論，但協議的輪廓已日趨清晰。美國官員明確表示，願意在美國進行本土投資的企業，將有機會不適用「232 條款」的國安關稅。

受此利多消息助攻，市場情緒轉向極度樂觀。台積電 ADR 在 12 日收盤已先上漲 2.5％，隨後《紐約時報》的報導進一步引燃多頭氣勢。美國官員表示，在美國進行本土投資的企業將不適用232條款關稅，但這項安排的具體運作方式仍不清楚。

