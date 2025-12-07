《紐約時報》專訪！賴清德：深化台美合作、強調和平靠充分準備

總統賴清德在接受《紐約時報》年度政經論壇「交易錄峰會」（DealBook Summit）專訪表示，中國軍演升級導致台海安全受威脅，台灣將透過加強國防、經濟韌性、國際合作，以維持和平。他強調台美關係「堅若磐石」，支持全球半導體分工，並呼籲避免AI泡沫。另外，賴清德宣布1.25兆元軍購計畫，引發國內關於國防與社福資源分配的討論，凸顯台灣在戰略威懾與財政負擔間的兩難抉擇。

在美東時間3日，賴清德以特邀貴賓身分，視訊參加深具影響力的《紐約時報》交易錄峰會年度政經論壇，接受知名財經記者索爾金（Andrew Ross Sorkin）專訪。這是賴清德宣布投入400億美元特別國防預算後，首次接受西方主流媒體鏡頭訪談，訪談內容聚焦台海安全、台美關係、美中科技競爭、全球半導體供應鏈未來走向等議題。

廣告 廣告

交易錄峰會是《紐約時報》年度盛事，目的在於促成各界領袖對話，並分享對國際局勢的見解及分析。該峰會於美東時間12月3日在紐約舉行，今年講者涵蓋政界、科技界、金融界、文化界等多位重量級人物，包括美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、加州州長紐松（Gavin Newsom）、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、AI軍工企業帕蘭泰爾（Palantir Technologies Inc.）執行長卡普（Alex Karp）、美國保守派知名倡議人士柯克（Charlie Kirk）遺孀兼「美國轉捩點」（Turning Point USA）執行長暨董事會主席艾瑞卡（Erika Kirk）、美國知名YouTuber唐納森（Jimmy Donaldson）等人。

賴清德以特邀貴賓身分，視訊參加深具影響力的《紐約時報》交易錄峰會年度政經論壇。總統府提供

中國軍演升級！先準備最壞情況

索爾金開場指出，台灣是民主自治島嶼，同時生產全球大部分晶片，其命運攸關全球經濟與安全。賴清德則以務實語氣強調，面對中國威脅，台灣追求和平，但不能以幻想取代準備，和平必須靠足夠的威懾能力來確保，充分準備是阻止戰爭、實現和平的最佳方式。

賴清德提到，中國近年針對台灣的軍事演習「愈來愈頻繁，強度也愈來愈強，甚至跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域」。此外，統戰滲透也持續升高。在此背景下，台灣宣布400億美元特別國防預算，強化防衛能力，採購更多美製武器，同時深化與民主國家的合作。

除軍事威懾外，台灣亦調整經濟結構，以降低對中國倚賴。2010年，台灣83.8％的對外投資流向中國，如今已降至約7％。賴清德形容，經濟韌性與分散風險，是避免被單一市場綁架的重要策略。

針對外界關注的「2027中國攻台時間表」，賴清德強調，台灣不會執著於北京的行動時間表，而是以「先準備最壞情況」作為原則。他同時感謝G7、美國、日本等強調台海穩定對全球繁榮的意義，認為這種共同立場提升區域和平。

台美「堅若磐石」！強調聯盟持續深化

談及台美關係與美國是否會在戰時協助台灣，賴清德引用《台灣關係法》與「六項保證」作為雙邊合作基礎，強調台美關係「堅若磐石」。他指出，自美國總統川普（Donald Trump）執政以來，台美合作不僅持續，還有擴大的趨勢。他也提出藉由關稅談判深化雙邊經貿合作，以縮減美國逆差，進一步強化美國與台灣的友盟關係。

索爾金詢問，美國是否會因本土生產增加，而降低對台灣的重視。賴清德回應時淡化零和競爭思維，強調半導體運作方式不是單一國家壟斷，而是全球「一整個生態系」。他指出，美國擅長研發與設計，擁有廣大市場；日本提供原料與設備，荷蘭擁有先進的半導體製程設備，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力，台灣專注製造邏輯晶片。他支持台積電與其他企業在美日歐設廠，因這將有助全球繁榮與供應鏈韌性。

美國總統川普。Flickr by The White House

晶片輸中政策！美國可參考台灣經驗

針對川普提出的「未來二至三年內，美國製造40％到50％半導體」目標是否可行，賴清德表示，美國政府若能有效處理土地取得、水、電、人力的供應，還有一些投資的優惠措施等結構性問題，實現目標的可能性會提高。

主持人也提問美國是否應限制最先進晶片輸出中國。賴清德表示不方便直接評論美國內政，但分享台灣經驗。2000年左右，台灣社會曾激烈辯論，是否將先進的晶圓製造能力移往中國，最終社會共識認為「不宜」。他說：「事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣。」

中國經濟疲弱！台灣願提供協助與合作

訪談後段，轉向AI產業是否存在泡沫風險。賴清德指出，AI時代將帶來便利、創造成長、促進全球繁榮，這意味著各國政府必須合作，避免資本過熱與短線操作導致泡沫。他呼籲「確保AI可持續發展、實現軟著陸」，讓科技變成長期動能而非短期炒作。

至於中國經濟疲弱，是否會提升台海風險？他指出，台灣今年經濟成長率預計將高達7.37％，中國僅略高於4％。他希望北京當局能專注改善人民福祉，而非尋求領土擴張，並表示台灣願意在經濟挑戰上提供協助與合作。

整體而言，賴清德在訪談中，提出以軍事威懾維持和平、以供應鏈分散提升韌性、以全球治理語言降低對立，並將台灣定位為全球科技合作與經濟安全的重要節點。他以務實的語言回應外界關切：在中國壓力升高、美中競爭、AI重塑經濟的時代，台灣要以實力、合作、制度塑造未來，而非走向孤立或冒進。這場專訪也是宣示，台灣在AI與半導體時代具有戰略價值，而維持台海和平本質上是全球利益。

兩難選擇！國安威脅與財政負擔應平衡

為強化台海防衛能力，賴清德11月26日宣布投入1.25兆元特別預算，2026至2033年將採購防空、反彈道、精準火砲、遠程打擊飛彈、無人載具等七大系統，並以建構「台灣之盾」為核心目標。

然而，龐大軍購計畫也在國內引發激烈討論。國民黨立院黨團總召傅崐萁強調支持國防，反對「凱子軍購」；民眾黨主席黃國昌則質疑1.25兆預算能否保證如期交貨，且不排擠社福支出。面對戰略威懾與財政負擔的兩難，如何在國安與社會需求之間取得最適當的平衡，不僅考驗政府治理能力，更需要凝結社會共識，才能確保國家長期穩健發展。