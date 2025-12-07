《紐約時報》專訪！賴清德：深化台美合作、強調和平靠充分準備
總統賴清德在接受《紐約時報》年度政經論壇「交易錄峰會」（DealBook Summit）專訪表示，中國軍演升級導致台海安全受威脅，台灣將透過加強國防、經濟韌性、國際合作，以維持和平。他強調台美關係「堅若磐石」，支持全球半導體分工，並呼籲避免AI泡沫。另外，賴清德宣布1.25兆元軍購計畫，引發國內關於國防與社福資源分配的討論，凸顯台灣在戰略威懾與財政負擔間的兩難抉擇。
在美東時間3日，賴清德以特邀貴賓身分，視訊參加深具影響力的《紐約時報》交易錄峰會年度政經論壇，接受知名財經記者索爾金（Andrew Ross Sorkin）專訪。這是賴清德宣布投入400億美元特別國防預算後，首次接受西方主流媒體鏡頭訪談，訪談內容聚焦台海安全、台美關係、美中科技競爭、全球半導體供應鏈未來走向等議題。
交易錄峰會是《紐約時報》年度盛事，目的在於促成各界領袖對話，並分享對國際局勢的見解及分析。該峰會於美東時間12月3日在紐約舉行，今年講者涵蓋政界、科技界、金融界、文化界等多位重量級人物，包括美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、加州州長紐松（Gavin Newsom）、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、AI軍工企業帕蘭泰爾（Palantir Technologies Inc.）執行長卡普（Alex Karp）、美國保守派知名倡議人士柯克（Charlie Kirk）遺孀兼「美國轉捩點」（Turning Point USA）執行長暨董事會主席艾瑞卡（Erika Kirk）、美國知名YouTuber唐納森（Jimmy Donaldson）等人。
中國軍演升級！先準備最壞情況
索爾金開場指出，台灣是民主自治島嶼，同時生產全球大部分晶片，其命運攸關全球經濟與安全。賴清德則以務實語氣強調，面對中國威脅，台灣追求和平，但不能以幻想取代準備，和平必須靠足夠的威懾能力來確保，充分準備是阻止戰爭、實現和平的最佳方式。
賴清德提到，中國近年針對台灣的軍事演習「愈來愈頻繁，強度也愈來愈強，甚至跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域」。此外，統戰滲透也持續升高。在此背景下，台灣宣布400億美元特別國防預算，強化防衛能力，採購更多美製武器，同時深化與民主國家的合作。
除軍事威懾外，台灣亦調整經濟結構，以降低對中國倚賴。2010年，台灣83.8％的對外投資流向中國，如今已降至約7％。賴清德形容，經濟韌性與分散風險，是避免被單一市場綁架的重要策略。
針對外界關注的「2027中國攻台時間表」，賴清德強調，台灣不會執著於北京的行動時間表，而是以「先準備最壞情況」作為原則。他同時感謝G7、美國、日本等強調台海穩定對全球繁榮的意義，認為這種共同立場提升區域和平。
台美「堅若磐石」！強調聯盟持續深化
談及台美關係與美國是否會在戰時協助台灣，賴清德引用《台灣關係法》與「六項保證」作為雙邊合作基礎，強調台美關係「堅若磐石」。他指出，自美國總統川普（Donald Trump）執政以來，台美合作不僅持續，還有擴大的趨勢。他也提出藉由關稅談判深化雙邊經貿合作，以縮減美國逆差，進一步強化美國與台灣的友盟關係。
索爾金詢問，美國是否會因本土生產增加，而降低對台灣的重視。賴清德回應時淡化零和競爭思維，強調半導體運作方式不是單一國家壟斷，而是全球「一整個生態系」。他指出，美國擅長研發與設計，擁有廣大市場；日本提供原料與設備，荷蘭擁有先進的半導體製程設備，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力，台灣專注製造邏輯晶片。他支持台積電與其他企業在美日歐設廠，因這將有助全球繁榮與供應鏈韌性。
晶片輸中政策！美國可參考台灣經驗
針對川普提出的「未來二至三年內，美國製造40％到50％半導體」目標是否可行，賴清德表示，美國政府若能有效處理土地取得、水、電、人力的供應，還有一些投資的優惠措施等結構性問題，實現目標的可能性會提高。
主持人也提問美國是否應限制最先進晶片輸出中國。賴清德表示不方便直接評論美國內政，但分享台灣經驗。2000年左右，台灣社會曾激烈辯論，是否將先進的晶圓製造能力移往中國，最終社會共識認為「不宜」。他說：「事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣。」
中國經濟疲弱！台灣願提供協助與合作
訪談後段，轉向AI產業是否存在泡沫風險。賴清德指出，AI時代將帶來便利、創造成長、促進全球繁榮，這意味著各國政府必須合作，避免資本過熱與短線操作導致泡沫。他呼籲「確保AI可持續發展、實現軟著陸」，讓科技變成長期動能而非短期炒作。
至於中國經濟疲弱，是否會提升台海風險？他指出，台灣今年經濟成長率預計將高達7.37％，中國僅略高於4％。他希望北京當局能專注改善人民福祉，而非尋求領土擴張，並表示台灣願意在經濟挑戰上提供協助與合作。
整體而言，賴清德在訪談中，提出以軍事威懾維持和平、以供應鏈分散提升韌性、以全球治理語言降低對立，並將台灣定位為全球科技合作與經濟安全的重要節點。他以務實的語言回應外界關切：在中國壓力升高、美中競爭、AI重塑經濟的時代，台灣要以實力、合作、制度塑造未來，而非走向孤立或冒進。這場專訪也是宣示，台灣在AI與半導體時代具有戰略價值，而維持台海和平本質上是全球利益。
兩難選擇！國安威脅與財政負擔應平衡
為強化台海防衛能力，賴清德11月26日宣布投入1.25兆元特別預算，2026至2033年將採購防空、反彈道、精準火砲、遠程打擊飛彈、無人載具等七大系統，並以建構「台灣之盾」為核心目標。
然而，龐大軍購計畫也在國內引發激烈討論。國民黨立院黨團總召傅崐萁強調支持國防，反對「凱子軍購」；民眾黨主席黃國昌則質疑1.25兆預算能否保證如期交貨，且不排擠社福支出。面對戰略威懾與財政負擔的兩難，如何在國安與社會需求之間取得最適當的平衡，不僅考驗政府治理能力，更需要凝結社會共識，才能確保國家長期穩健發展。
其他人也在看
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 21 小時前 ・ 161
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 173
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 179
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 41
蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉
副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 14
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 21 小時前 ・ 62
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14
黨慶同框相擁掀高潮 盧秀燕籲團結挺鄭麗文、高喊2026非贏不可
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 國民黨台中市黨部今（7）日舉辦131週年黨慶活動，台中市長盧秀燕與黨主席鄭麗文同框相擁，藍營群眾見狀情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭，指出國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧秀燕就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。 在群眾簇擁、歡呼中，盧秀燕上台致詞，首先祝福國民黨131年生日快樂，強調國民黨比任何人都更有責任保衛...匯流新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
賴清德認了「中華民國」！昔喊「總統當台灣國主人」劉世芳反應曝光
總統賴清德昨日表示，台灣已經是個主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，也是為了要團結台灣社會。對此，內政部長劉世芳今受訪，被問到過去曾說要總統當台灣國主人，怎樣看待賴清德的說法，她僅強調「我們就是台灣人」，國號叫做中華民國。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 19
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 7 小時前 ・ 1
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
柯文哲指藍白合「別再讓3%」 鄭麗文：一定會公平
苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 5 小時前 ・ 2
中國艦艇東亞海域大部署 日防長：高度關注警戒｜#鏡新聞
日中緊張之際，中國在東亞海域，百艦齊發，海上軍力部署規模，創下歷來之最。對此，日本防衛大臣小泉進次郎，昨天（12/5）表示，日本高度關注並監視，中國的軍事行動。同一時間，日本常駐聯合國代表，再度致函，聯合國秘書長古特瑞斯，就中國常駐聯合國代表，二度要求日本首相，撤回涉台言論一事，表示該主張「與事實不符，日本無法接受」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 13 小時前 ・ 18
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 9
蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧反擊：台灣是法治國家
內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，遭到台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。對此，對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7）日表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上中國任何網站，但台灣也是法治國家，小紅書違反15項資安規範還「已讀不回」，政府當然要有所作為來處理。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13
成立北屯聯合服務處表態參選? 江啟臣沒鬆口
中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導台中市誰來選？民進黨徵召當籍立委何欣純投入明年2026台中市長選戰，已經積極跑行程備戰。而國民黨楊瓊瓔也率先表態將投入選戰，同黨的立法副院長江啟臣，則是動作頻頻，下午在台中北屯和立委黃健豪成立聯合服務處，被問到是不是準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話