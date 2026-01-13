《紐約時報》爆台美關稅15％ 行政院回應了

▲台美對等關稅談判即將進入尾聲，《紐約時報》報導稱將調降至15%。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 《紐約時報》日前報導指出，台美對等關稅將調降至15%，但台積電將在美國亞利桑那州再蓋至少5座半導體工廠等條件。對此行政院經貿談判辦公室今（13）日回應，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

經貿辦表示，經貿談判辦公室表示，在台美第五輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。此外，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

經貿辦指出，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

