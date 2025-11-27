《紐約時報》發表川普衰老報導 他氣炸大罵撰文女記者「長得醜」

美國總統川普（Donald John Trump）近日再度因針對女記者的不當言論引發爭議。在《紐約時報》發表一篇關於他顯露衰老跡象的報導後，川普在社群平台上稱該報女記者「長得醜」，這距離他叫另一位女記者豬的言論不到兩週，再次引發外界對其性別歧視行為的關注。

川普稱紐約時報女記者長得醜，引發爭議。（圖／美聯社）

《紐約時報》日前發表了一篇以數據為基礎的詳盡報導，分析了現年79歲的川普總統公開行程安排，指出相較於其第一任期，美國民眾見到川普的次數「比以前少了」。報導指出，川普「日程上的公開活動減少了，國內出行也比他第一任期同期（2017年）少得多，儘管他的出訪次數有所增加」，並提到「偶爾在公開場合，他的電池電量會略顯不足」。

對此，川普於週三上午在社群平台Truth Social發文回應：「《紐約時報》那些卑鄙小人又開始作妖了。」值得注意的是，川普在回應中完全忽略了與該報導共同撰寫的男記者弗里德曼（Dylan Freedman），僅針對女記者羅傑斯（Katie Rogers）進行人身攻擊，稱她「是一個三流記者，人品醜陋，表裡如一」。

川普在同一篇貼文中還聲稱自己今年工作非常努力，並表示：「我擁有歷史上最高的民調數字。」然而，根據實際數據，川普的支持率已經顯著下降。他還在貼文中提到：「總有一天我會精力不足，這是每個人都會經歷的，但最近進行的完美體檢和全面的認知測試（那是通過的）顯然不是現在！」

《紐約時報》的報導還關注了川普的健康狀況，包括他在十月初進行了一次核磁共振掃描（MRI），但至今尚未公開透露原因。該報表示已向川普團隊提交有關其健康的詳細問題，但未收到回覆。

對此，川普的新聞秘書李威特（Caroline Leavitt）發表聲明，嘲諷前總統拜登（Joe Biden），並聲稱川普及其團隊「一直非常公開和透明」。川普在回應中還長篇抨擊《紐約時報》，稱其為「即將倒閉的紐約時報」。

面對川普的侮辱性言論，《紐約時報》的發言人於週三發表聲明為羅傑斯和整個機構辯護：「《紐約時報》的報導是準確的，基於對事實的第一手報導。人身攻擊和個人侮辱並不改變這一點，我們的記者也不會因為這種恐嚇手段而猶豫不決地報導這一政府及其領導者。」

