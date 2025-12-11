《紐約時報》稱美軍已無力保台 行政院：美軍報告將台海安全視為首要任務

美媒曝美軍恐無力保台，行政院發言人李慧芝引用美國國家安全戰略報告中，提及美軍保護台海安全是首要任務，強調台灣有重大影響。（圖／行政院提供）

《紐約時報》社論引述美國戰爭部「優勢簡報」指出，美國在新型態戰爭的準備遠不及中國，多次台海兵推結果都是美國戰敗，恐無力保台，藍營更質問當美軍援助高度不確定，政府有何備案？行政院發言人李慧芝表示，兵推是要發現問題而不是要斷論勝負，更引用美國國家安全戰略報告中，提到美軍保護台海安全是首要任務，強調台灣對美國的重大影響。

李慧芝，有注意到這則報導，但不確定美國官方簡報實質內容，她說兵推是要發現問題，而不是要斷論勝負。但她舉例，美國近日公布的「國家安全戰略報告」清楚指出，台灣位處地緣戰略和全球航運關鍵位置，對美國經濟有重大影響。

廣告 廣告

李慧芝更指出，在美國的國家安全戰略報告中，嚇阻台海衝突是首要任務，會打造在第一島鏈上能遏止戰爭的軍隊，呼籲第一島鏈盟友和夥伴投入更多資源集體防衛。

對於威權企圖，李慧芝說，和平靠實力，持續強化防衛能力才最必要的工作，以實力作為後盾，才能真正得到和平；她也呼籲，期待立法院能儘速審議1.25兆國防特別條例。



回到原文

更多鏡報報導

藍白封殺「1.25兆國防預算」 谷立言籲：和平對話要跟嚇阻共存

立院再度封殺院版《財劃法》及國防預算 行政院：表達遺憾盼儘速審議

投書：供應鏈與防衛鏈交織 台美戰略互賴時代來臨