《紐約時報》認證年度恐怖神作 《哭悲》5周年重返銀幕煉獄回歸
突破台灣影史尺度、限制級血腥恐怖片《哭悲》，迎來上映5周年紀念，這部當年在台灣引發現象級討論的大膽創意之作，風光橫掃海外各大奇幻影展，在國際影壇被視為邪典神作席捲口碑，並獲《紐約時報》認證為「 2022 年度恐怖神作」。
為回饋影迷熱烈支持，片商宣布將於19日晚於大巨蛋秀泰影城舉辦全台唯一「《哭悲》5周年特映影人見面場」，屆時出品人黃立成、導演賈宥廷、製片David Barker以及主演朱軒洋、雷嘉汭、王自強等主創團隊將重磅回歸，揪影迷在端午連假第一天重返人間煉獄試膽，並與觀眾映後面對面合影狂歡，堪稱「恐怖片迷年度盛事」。
《哭悲》憑藉大膽創新的風格在國際影展與外媒間奪得極高評價，《紐約時報》將本片評選為 2022 年度最佳驚悚恐怖片，多數國際影評認為導演成功跳脫傳統喪屍片的窠臼，讓被感染者保有對白、思考與純粹的惡意，放大人性黑暗面到極致，將末日病毒題材提升到全新的獵奇與驚悚天花板。
本次5周年特映影人見面場不僅讓《哭悲》榮耀重返大銀幕，更是一場專屬恐怖片迷的狂歡派對，映後特別規劃20分鐘影人互動交流時間，更開放觀眾單獨與主創團隊現場合影，近距離接觸。凡購票進場的影迷，即可獲得專為5周年打造、極具收藏價值的「《哭悲》5 週年限定夜光特殊效果 A3 海報」。
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