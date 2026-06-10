《紐約時報》認證恐怖神作 《哭悲》上映5週年端午節揪試膽 朱軒洋、雷嘉汭現身合影

【緯來新聞網】驚悚恐怖片《哭悲》迎來上映5週年紀念，該片以以極致瘋狂的限制級血腥被《紐約時報》認證為「2022年度恐怖神作」，如今相隔5年，片商找回劇組團隊，將於6月19日大巨蛋秀泰影城舉辦「《哭悲》5週年特映影人見面場」，屆時出品人黃立成、導演賈宥廷、製片David Barker以及主演朱軒洋、雷嘉汭、王自強等主創團隊揪影迷在端午連假相見，並與觀眾映後面對面合影。

驚悚恐怖片《哭悲》將在端午節舉辦5週年特映影人見面場。（圖／麻吉砥加提供）

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《哭悲》憑藉大膽創新的風格在國際影展與外媒間奪得極高評價，被《紐約時報》評選為 2022 年度最佳驚悚恐怖片，影評人盛讚：「導演手法誇張、血腥得讓人筋疲力盡，換句話說，這是今年最光榮的殘忍恐怖觀影體驗！」多數國際影評認為導演成功跳脫傳統喪屍片的窠臼，讓被感染者保有對白、思考與純粹的惡意，放大人性黑暗面到極致，將末日病毒題材提升到全新的獵奇與驚悚天花板。



《哭悲》當初也橫掃各大國際奇幻影展，獲得美國德州奇幻影展（Fantastic Fest）恐怖類「最佳影片」與「最佳導演」兩項大獎，並在拉丁美洲最大科幻電影節——巴西快樂港科幻電影節（Fantaspoa）一舉奪下「最佳影片」與「最佳特效化妝」殊榮，勇奪加拿大奇幻影展（Fantasia International Film Festival）「觀眾票選獎」、入圍「最佳首部劇情長片」以及正式入選法國熱拉爾梅奇幻影展（Gérardmer International Fantasy Film Festival）等多項大獎肯定。



這次「《哭悲》5週年特映影人見面場」規劃20分鐘影人互動交流時間，更開放觀眾單獨與主創團隊現場合影，近距離接觸。凡購票進場的影迷，即可獲得專為5週年打造、極具收藏價值的「《哭悲》5 週年限定夜光特殊效果A3海報」。特映會預售票價500元，將於6月12日15:00 在大巨蛋秀泰影城官網及現場全通路開賣。

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