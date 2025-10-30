紐約汽車保費高企 專家籲改革失靈制度

29日，媒體City & State New York與「平價保費公民聯盟」共同舉辦公共政策論壇，邀集官員、產業代表及學者，探討紐約如何修復其失靈的汽車保險制度。(記者范航瑜／攝影)

紐約州汽車保費不僅高居全美前列，且持續攀升，對中低收入駕駛人造成沉重負擔。29日，媒體City & State New York與「平價保費公民聯盟」共同舉辦公共政策論壇，邀集官員、產業代表及學者探討紐約如何修復其失靈的汽車保險制度。

「紐約城市夥伴關係」(Partnership for New York City)主席暨執行長懷爾德(Kathy Wylde)在主題演講中指出，紐約的汽車保費高企，與「無過失保險法」(No-Fault Law)導致的詐欺案件激增及天價訴訟有關。她表示，去年因無過失法產生的詐欺索賠達3萬8000件，兩年前僅為1萬9000件。

懷爾德指出，佛州2023年改革汽車保險制度，廢除無過失法並限制醫療賠償金額後，一年內保費下降6%至10%，多家保險公司甚至向消費者退回部分保費。「紐約若能借鏡他州經驗，調整責任歸屬與訴訟制度，將有助降低整體保費。」

論壇隨後舉行圓桌討論，與談者包括州參議員斯考菲斯(James Skoufis)、州眾議員魏普林(David Weprin)、市議員德拉羅薩(Carmen De La Rosa)、進步商會(Chamber of Progress)東北區政府事務總監珍妮莉(Brianna January)，以及保險資訊研究院首席經濟學家李奧納(Michel Léonard)。

李奧納指出，法律訴訟濫用使每位紐約駕駛人每年多付約300元保費，而全美平均為150至200元。「這不是單一產業的問題，而是整個法律與監管環境共同造成的結構性結果。」珍妮莉則從技術面提出解方，指出自動駕駛技術有望提升道路安全並降低保險成本。她表示，自動駕駛車事故率比一般駕駛車低逾九成，若州府加速推動測試與立法，將可「用政策拯救生命，也讓全民受惠於更低的保費」。

斯考菲斯在會後受訪時特別指出，移民社區面臨的保險問題尤為嚴重。他表示，許多移民來到美國時，其在原國家累積的駕駛經驗並不被納入計算，系統僅從其取得美國駕照起算，導致保險費率較高。為此，州府已經與相關國家建立駕照經驗互認機制，使移民先前駕駛資歷得以轉換，並在推動保險公司接受該認證機制，以降低保費對移民家庭的衝擊。

