紐約準市長：仍認為川普是法西斯主義者

即將就任的左派紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日表示，即使和美國總統川普(Donald Trump)在白宮進行了友好的會談，但他仍然認為川普是法西斯主義者。

這位紐約市長當選人告訴國家廣播公司新聞網(NBC News)，這是他過去說過的話，現在他還是這麼說。

自稱為民主社會主義者的曼達尼21日和這位共和黨籍總統會面，雙方擱置了數月來的相互指責，並承諾為這座城市的未來攜手合作。

川普先前曾暗示，這位出生於烏干達的紐約客應該遭到驅逐，但在21日兩人面對記者時，他甚至還幫了曼達尼一把。

廣告 廣告

當記者詢問曼達尼是否仍視川普為法西斯主義者時，這位總統插話了，他告訴曼達尼「沒關係，你可以直接講。那會比較容易」，「這會比去解釋來得簡單，我不介意」。

曼達尼在23日上午接受NBC訪問時進一步說明，他對於和川普坦率談論分歧、以及造成彼此當前情勢的政治問題表示肯定。

曼達尼還說，他和川普進行了一場富有成效的會談，並在討論中一再拉回到核心議題：住房支出、兒童照護支出、食品雜貨支出、公用事業支出。

川普在威脅要削減對這座全美最大城市的聯邦撥款、並派出國民兵(National Guard)之後，在與曼達尼的白宮會談中讚揚了他的歷史性勝選，並表示他將能有「出色的表現」。

川普表示，「我們將協助他實現所有人的夢想：一個強大且安全的紐約」。(編輯:王志心)