紐約滑雪場纜車故障 近70人受困空中數小時獲救

（中央社紐約州北克里克5日綜合外電報導）美國有關當局表示，紐約州北部一處滑雪場的纜車系統昨天因機械問題停機，導致近70名滑雪者受困車廂數小時，最高懸於約21公尺高空，所幸最後全數獲救，無人受傷。

綜合美聯社與「紐約郵報」（New York Post）報導，事發地點位於阿爾巴尼郡（Albany）以北約145公里處的北克里克鎮（North Creek）戈爾山（Gore Mountain），昨天，工作人員與州立公園巡護員爬上纜車支柱，使用繩索與全身安全吊帶把滑雪者垂降到地面，整個行動歷時近5個小時。

受困於20個纜車車廂的約67名滑雪者，最後在經人協助下返回地面，而纜車設施已於今天重新啟用。山上人員說，受困期間，有些人感到焦慮，擔心必須使用廁所；還好車廂門緊閉且有陽光照射，儘管氣溫降到冰點以下，車廂內還是很溫暖。

64歲的醫師助理包蘭（Kevin Bolan）有長年滑雪經驗，他昨天受困於其中一個車廂近5個小時。他說：「這件事發人省思，我這輩子可能都難以忘懷。」

來自紐約州紐科姆鎮（Newcomb）的包蘭說：「平常坐上吊椅或搭纜車時不會多想，現在會三思而後行。你會確保先上過廁所，可能還要準備好能量棒，讓自己做好萬全準備，就跟進入森林健行一樣。」

他說，整個救援過程非常順利，並讚揚巡護員與滑雪場工作人員表現專業。

負責營運戈爾山的紐約州奧林匹克區域發展局（lympic Regional Development Authority）表示，纜車塔輪組件發生偏移，觸發安全感測器，之後系統立即停機。

奧林匹克區域發展局在聲明中說：「我們訓練有素的山區營運團隊執行疏散工作，全程協助受困遊客。安全始終是我們的首要考量，我們的團隊受過充分訓練，在處理這類情況上經驗豐富。」

官員說，去年11月，公園巡護員與戈爾山滑雪場巡邏員曾針對纜車疏散行動接受聯合訓練，他們攀爬纜車塔，沿著纜索前進以抵達車廂，與昨天執行的救援行動如出一轍。（編譯：張曉雯）1150206