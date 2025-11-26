紐約狂吃霸王餐遭關押！台籍網紅簽證過期恐遭遣返

在紐約狂吃霸王餐而遭關押的台籍女子「Pei Chung」，如今傳出除了牢獄之災外，還可能因為簽證過期而面臨被遣返回台灣的命運。

在紐約狂吃霸王餐遭關押的台籍女子 「Pei Chung」。（圖／翻攝自IG@ lu.pychung ）

根據《華盛頓郵報》報導，34歲台籍女子「Pei Chung」自稱是一名網紅，自去年10月以來，至少在布魯克林附近11家高檔餐廳吃霸王餐而被控盜竊服務罪，目前已被關押在監獄。據懲教署網站消息，「Pei Chung」已被簽發移民逮捕令。一位執法部門消息人士透露，她的學生簽證已經過期，移民律師佐哈爾（Gadi Zohar）表示，這意味著「Pei Chung」在週三出庭後很可能要面對美國移民和海關執法局的聽證會。

報導指出，「Pei Chung」於2019年以學生身份來到美國，憑藉獎學金於布魯克林的普拉特學院就讀。據信她在美國沒有其他親屬。根據她的領英（Linkedin）頁面顯示，她的上一份工作是在2023年，當時她聲稱自己在摩根大通銀行擔任高級用戶體驗設計師顧問，為期八個月。

「Pei Chung」在社群媒體上經常上傳自己穿著名牌鞋、拎著精品包包的照片。據稱，她至少有11次在布魯克林附近的高檔餐廳用餐後未支付帳單，並因此被捕7次。此外，她還拖欠高達4萬美元（約125萬4160元新台幣）房租，法院已裁定她需於下個月前搬出該大樓。

