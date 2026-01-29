紐約猶太教總部遭汽車蓄意衝撞！肇事駕駛遭逮 疑仇恨犯罪

美國紐約一所猶太教堂發生汽車攻擊事件。一輛掛有紐澤西州車牌的灰色本田轎車於當地時間28日衝撞猶太教「查巴德-路巴維奇」總部（Chabad Lubavitch World Headquarters）入口處，事件中無人受傷，警方已逮捕肇事駕駛，紐約市警方正以仇恨犯罪進行調查。

紐約猶太教「 查巴德-路巴維奇 」總部遭汽車衝撞。（圖／美聯社）

紐約市警察局長提施（Jessica Tisch）向記者表示，警方已逮捕該車輛駕駛，炸彈小組檢查後確認車內無爆裂物。提施指出，此案由紐約市警察局仇恨犯罪專案小組負責調查。

查巴德-路巴維奇發言人塞利格森（Motti Seligson）在社群媒體上發文說：「今晚稍早，一輛汽車撞入位於東方大道770號的查巴德總部側門，該建築是全球最重要的猶太會堂之一。」他補充說，駕駛「幾乎立即」就被逮捕。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，被逮捕的男子「蓄意且反覆地將車輛撞向建築物」。曼達尼在事件後親自前往現場，並在社群媒體貼文中形容這是「令人恐懼」且「深感憂慮」的行為。他強調：「反猶太主義在我們的城市沒有立足之地，對紐約猶太市民的暴力或恐嚇行為都是不可接受的。」

曼達尼、提施和塞利格森三人分別確認事件中沒有人員傷亡。提施表示，警方已「出於謹慎」，已加強了各宗教場所周圍的安全措施。

近年來，美國針對猶太社區的仇恨犯罪有所增加。人權倡導者特別指出，自2023年10月哈瑪斯襲擊以色列，引發加薩戰爭以來，針對美國猶太人和穆斯林的仇恨行為明顯上升。

