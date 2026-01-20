紐約生存手冊／使用線上工具 查找穩租房

紐約市「租金透明法案」(Rent Transparency Act)於今年1月生效，其目的是讓租房者更容易了解公寓大樓裡何時有穩租房(rent stabilized apartments)。不過，如何才能確定某個特定公寓是否是穩租房呢？

租屋者可以在紐約市租金指導委員會(New York City Rent Guidelines Board)的網站上找到穩租公寓的資料庫。不過只有現有租戶才能查詢自己所租住的公寓是否是穩租房。

廣告 廣告

要確定一間公寓是否是穩租房並取得租金歷史記錄，租戶可以填寫紐約州住房和社區重建局(New York State Homes and Community Renewal)提供的線上表格。租戶將在大約20個工作日內收到郵寄回覆。

根據紐約市長公共事務辦公室(New York City Mayor’s Public Engagement Unit)網站的訊息，如果符合以下條件，租戶就可能居住在穩租公寓內：租金金額可能不是整數；租金漲幅只能以租金指導委員會每年確定的百分比計算，例如一年期租約漲幅為3%，兩年期租約漲幅為4.5%。

2026年開始實施的「租金透明法案」要求房東在公共區域(例如大樓大廳)張貼告示，幫助租戶和潛在租戶了解公寓樓內是否有穩租房，並提供租戶如何獲取相關資訊的指南。

該法案的發起人、市議員納爾斯(Sandy Nurse)表示，在公共區域提供這些資訊將有助於增強租戶的權益，並防止房東非法提高租金。

更多世界日報報導

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜