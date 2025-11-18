紐約生存手冊／冬天日照減少 小心情緒失調上身

隨著紐約「一夜入冬」，落葉、氣溫驟降及日照減少可能會讓部分市民患上季節性情緒失調症。(記者曹馨元／攝影)

隨著紐約「一夜入冬」，落葉、氣溫驟降及下午5時便天黑的日照減少，可能會讓部分市民患上「季節性情緒失調症」(Seasonal Affective Disorder，簡稱SAD)。這段時間人們傾向更孤立，更容易爆發壓力及負面情緒，必要時應自我解救、尋求幫助。

根據美國國家心理健康研究院(NIMH)資料，SAD的症狀包括長期情緒低落、焦慮或空虛感、對事物喪失興趣、感到絕望，甚至出現睡眠與食欲改變、難以集中注意力、精力下降等情形。而心理健康專家指出，即使沒有臨床診斷，人們普遍也會因日照減少、氣溫寒冷、社交頻率降低而感到情緒低落。

臨床心理學家富勒(J. Ryan Fuller)表示，紐約市因高樓林立、遮擋陽光，且大多居民都長期在高樓裡工作生活，所接受日照有限，因此更容易出現SAD症狀。

富勒表示，憂鬱症與SAD都能有效治療，建議出現症狀者應尋求專業協助，主動接受評估。他還建議民眾在天氣允許的情況下多到戶外活動，盡量多接觸真正的陽光。

西奈山健康中心心理學家雪布(Molly Sherb)則強調保持社交互動的重要性。她表示，若有人覺得孤單或自我封閉，可以嘗試從簡單小事開始加強社交維繫，例如每周打電話給朋友一次，逐步安排輕鬆的出門聚會。

若出現心理健康危機，可撥打全國「988」自殺與危機熱線，尋求幫助與資源轉介。紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)提供低價或免費的心理治療服務，可致電1-844-692-4692或上網預約。紐約市府去年也推出「Teenspace」計畫，為青少年提供免費心理諮詢。透過官網nycteenspace.com預約後，系統會於幾日內配對治療師；青少年也可藉此協助處理焦慮、壓力、人際交往等問題。

