紐約男買東西車沒熄火…視障老爸坐後面 被歹徒「連人帶車」劫走

美國紐約市皇后區17日發生一起離奇劫車事件，一名歹徒趁車輛未熄火之際跳上車開走，而當時車內還坐著一名72歲的視障老翁，但由於老翁雙目失明，直到事後才知道自己被挾持。

紐約一名視障老翁遭連人帶車劫走。（示意圖／Pexels）

美國《紐約郵報》報導，這起事件發生於17日晚間約7時15分，一名34歲男子駕駛一輛2016年款速霸陸轎車，停在一處賣場外，短暫入內購物，留下父親在後座等候，車輛則保持未熄火狀態。

就在男子進入商店後，一名不明人士突然進入車內，竟直接將車開走。老翁的妻子表示，由於丈夫雙眼失明，因此完全沒發現自己「被挾持」。她並透露，歹徒在整個過程中，沒有對丈夫說過一句話，讓他更加奇怪。

妻子表示，當兒子從購物出來時，赫然發現車子和父親竟一起消失，當場嚇壞，立刻報警。警方指出，所幸這部車輛與老翁在距離案發地約5公里處被發現，所幸老翁毫髮無傷，車輛是否受損仍待確認。至於這名嫌犯仍在逃，警方已展開追緝。警方提醒民眾，切勿將車輛在無人看管的情況下未熄火、保持怠速，以免成為被歹徒覬覦的目標。

