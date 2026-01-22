紐約皇后區外賣郎遭持槍搶劫 市警通緝

皇后區一位外賣郎近日在長島市(Long Island City)送餐時遭持槍搶劫，紐約市警局發布嫌犯作案照片，表示嫌犯截至目前仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

據警方報告，12日約晚上7時10分，在皇后區長島市12街41-13號前，一名26歲外賣郎在送餐時遭到一名身分不明人士接近。他持一把手槍威脅，強行搶走受害人的錢包及二輪交通工具，隨後騎著這輛二輪車沿12 街向北逃逸。事件中無人受傷。

警方發布嫌犯作案照片，照片顯示該男嫌膚色較深，作案時身穿紅色連帽衛衣，黑色及綠色相間羽絨外套，深色長褲以及黑色運動鞋，並背有一個深藍色牛仔背包，呼籲知情民眾提供線索。

民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

