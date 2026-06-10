紐約皇后植物園談兩岸和平 鄭麗文：避免讓美方捲入非必要戰爭

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨主席鄭麗文昨造訪紐約皇后植物園正籌備「第13屆台灣國際蘭花展」。截自鄭麗文臉書



記者周志豪／台北報導

紐約皇后植物園正籌備「第13屆台灣國際蘭花展」，國民黨主席鄭麗文昨造訪時期許，未來能有更多台灣蘭花在皇后植物園綻放，如同紐約海納百川的多元包容性，唯有透過「多元化」的並存，才能迎來真正的永續與繁榮。

鄭麗文也以「台灣蘭花」兼具堅韌與優雅特質，比喻台灣堅守和平的寶貴精神，讚譽皇后植物園「不僅是紐約大都會中的一塊綠洲，更是滋養居民心靈的精神綠洲」。

皇后植物園大使黃百齡致詞時回應，「台灣國際蘭花展」這項長期的合作夥伴關係不僅展現台灣蘭花之美，更鞏固台灣與紐約多元社區之間的緊密連結。

廣告 廣告

鄭麗文造訪紐約皇后植物園時，紐約州眾議員金兌錫、李羅莎及皇后區區長辦公室移民中心主任顏星悅等美方政要也陪同交流。

皇后植物園董事會主席 Raymond Jasen指出，1970年代起台灣移民大量湧入紐約法拉盛，在當地投入大量資金建設、重振經濟，法拉盛能有今日繁榮、充滿活力的多元文化面貌，台灣社區卓越貢獻與慈善力量功不可沒。

顏星悅表示，非常樂見台灣社群在皇后區展現出耀眼生命力，每年在紐約大都會隊球場舉辦「台灣日」盛會，大家都非常享受其中。

金兌錫也肯定台灣社區在文化、外交上扮演的領頭羊角色，並稱許此類文化外交是凝聚社區與國家的重要基石。李羅莎則說，紐約與台灣的堅實友誼將歷久彌新。

鄭麗文表示，訪美行是要向美方傳遞「促進兩岸和平與東亞穩定」的期盼，認為台海局勢緊張將為未來帶來極大風險，身在台灣的我們須肩負推動台海和平穩定責任，避免讓美方捲入非必要戰爭，共創東亞和平、穩定與繁榮。

鄭麗文也期盼，美國能持續在亞太區域扮演關鍵領導角色，積極扭轉目前區域內緊張與衝突的態勢，透過台美與國際間的實質合作，共同創建持久的和平，攜手讓亞太區域走向更加互利與繁榮的新局面。

更多太報報導

接受《金融時報》專訪 鄭麗文：美中不應將台灣視為大國博弈的棋子

拋中華文化有機論 「怎敢相信習」？鄭麗文：因我們同屬中華民族

僑宴首談和平3步曲 鄭麗文：沒有鄭習會「我可能無足輕重」