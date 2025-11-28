紐約盛大「感恩節氣球遊行」登場，美日動漫大車拚！中國Labubu也來參戰。圖／翻自《紐約郵報》

從本月27日開始為期4天，是美國的感恩節假期，對紐約人來說的盛事、第99屆紐約梅西感恩節大遊行，在27日上午8時半登場，現場一樣有眾多的氣球大遊行，今年還有「中國代表」Labubu來參加。

紐約梅西感恩節大遊行已經是美國人過感恩節不可缺少的重頭戲，今年的活動跟往年一樣，都吸引了數百萬民眾湧入曼哈頓街頭，觀看氣球大遊行。特別的是，這幾年的氣球大遊行，似乎都變成了「美日動漫之戰」，包括史努比、巴斯光年、史瑞克、米奇米妮、神奇寶貝、海賊王、七龍珠悟空、瑪利歐等，都成為氣球遊行的主角。

廣告 廣告

圖／翻自《紐約郵報》

圖／翻自《紐約郵報》

圖／翻自《紐約郵報》

圖／翻自《紐約郵報》

中國公司 Pop Mart 生產的 Labubu ，這次也以乘坐花車的方式參加。圖／翻自aol.com

除此之外，中國公司 Pop Mart 生產的 Labubu ，這次也以乘坐花車的方式參加。據悉這次共有34個造型熱氣球、28輛大型花車、11支行進樂隊、9個表演團體、33支小丑隊伍與14個專業表演團體參加。

另外的重頭戲，還有「魔法壞女巫」（Wicked）的主演辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、歌手康納格雷（Conan Gray）、外國人合唱團（Foreigner）以及「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）中的女團HUNTR/X，都到現場進行表演，將氣氛帶到最高潮。



回到原文

更多鏡報報導

「北極熊馬拉松」規定人類參賽 北極熊不服來戰還拿紀念品！網喊沒毛病啊

驚！阿公玩「馬拉松式3P」暴斃 遺體赤裸被螞蟻爬滿

41J肉聲／女格鬥家把飛機當道場 機上大鬧KO兩員警！