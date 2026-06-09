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美國紐約州立大學石溪大學（Stony Brook University）宣布與資安公司 RevBits 展開深度合作。校內的 Ethos 實驗室將引進業界領先的資安解決方案，建立模擬真實威脅的教學環境，讓學生在進入職場前，就能掌握應對現代網路攻擊的實戰技能。

隨著全球網路威脅日益嚴峻，學術界與產業的接軌成為培育資安人才的關鍵。紐約州立大學石溪大學（Stony Brook University）旗下的 Ethos 實驗室，近日宣布與知名資安廠商 RevBits 達成合作協議。校方將利用 RevBits 的全方位解決方案，建構專屬的電腦科學實驗室與資安課程，強化課堂理論與實務操作的連結。

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石溪大學電腦科學系近期獲選為美國「網路安全研究學術卓越國家中心」。透過此次合作，學生將能在受控的模擬環境中，親身體驗包括端點安全（Endpoint Security）、特權存取管理（PAM）、電子郵件安全、零信任網路（Zero Trust Network）以及欺敵技術（Deception Technology）等五大威脅領域的攻防演練。

RevBits 執行長 David Schiffer 表示，身為石溪大學電腦科學系的首屆畢業生，能以合作夥伴的身分回饋母校深感榮幸。他強調，面對不斷演進的威脅，最佳防禦之道在於「高效的資安方案」與「具備專業知識的人才」相結合。石溪大學助理教授 Amir Rahmati 則指出，這項合作能彌補學術理論與產業應用間的鴻溝，確保學生在進入職場前，已具備守護複雜生產線與防禦真實挑戰的能力。

原文出處：紐約石溪大學攜手資安大廠 打造實戰實驗室培育頂尖駭客防禦人才

本文由AI協作，經編輯審核後發布