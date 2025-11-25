紐約福智道場義診 守護僧眾健康

在紐約福智道場，慈濟紐約分會舉辦義診，為來自加拿大愛德華王子島的法師們，提供牙科與眼科的全方位檢查與照護。41位志工齊心投入，讓平日簡樸修行、健康不易照顧的法師們，感受到醫療守護的溫情。

在紐約，一場特別的義診展開，主角不是一般民眾，而是來自福智基金會的法師們。他們平日生活簡樸，精勤修行，往往將個人健康放在次要位置。慈濟紐約分會的志工們用行動表達感恩。

福智基金會 性承法師：「感覺到都是佛教徒之間，那種互相幫忙，然後可以幫助我們這些僧眾，提早發現一些身體上的毛病，然後及早做治療，而且每個醫護人員都很用心地，照顧我們這些法師。」

廣告 廣告

參與的法師們平時修行的地方在加拿大愛德華王子島，當地醫療資源極為有限。為了這次檢查，法師甚至大老遠過來。

福智基金會 緣亦法師：「實際上我可能是從上一次，來這邊健檢，中間都沒有洗牙，這次來才有機會再洗牙。」

志工團隊一共動員了41人，包含8位牙科與眼科醫護人員，以及33位行政協調志工。團隊細心分工，為49位法師提供全面服務，從牙科洗牙、補牙、口腔癌篩檢，到眼科檢查與配鏡。

牙科醫師 謝宇鵬：「法師們需要更好的牙齒的護理，更好地維護牙齒狀況，也許需要更頻繁地洗牙。」

有17位法師獲得量身訂製的新眼鏡，讓模糊的視線再次變清晰。這場義診，修行者身心安穩，志工們也透過付出獲得內在滋養。

更多 大愛新聞 報導：

醫療團隊穿街過巷 照護街友追蹤治療

西雅圖氣溫驟降 街頭送暖關懷弱勢

