紐約聯準總裁稱短期內沒降息理由 小摩更估今年「恐怕不降了」

美國聯準會總部外觀圖。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞]

美國聯準會（Fed）三把手、紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周一（12 日）指出，他對於 2026 年美國經濟前景持樂觀態度，短期內沒有降息必要。

美國聯準會在去年 9 月至 12 月期間，連續 3 次降息一碼，外界已預期當局進入了觀望階段。目前的利率區間為 3.5%～3.75%。根據 Fedwatch 數據，一月份降息的機率僅 5%；三月份降息的機率為 26%。

廣告 廣告

威廉斯表示，FOMC 已將貨幣政策從先前溫和限制的立場，進一步推向接近中性，並稱「當前的貨幣政策已具備良好條件，既有助於勞動力市場穩定，又能推動通膨回歸 2% 的目標」；並強調，Fed 必須在避免過度衝擊就業市場的前提下，實現抑制通膨目標。他提到，近期隨著就業市場降溫，就業下行風險增加，而通膨上行壓力已緩解。

威廉斯預計，今年美國 GDP 成長率在 2.5%～2.75% 間，預估失業率今年趨於穩定，並在隨後幾年回落。通膨方面，預計價格壓力將在今年上半年見頂於 2.75%～3% 間，全年平均回落至 2.5%，並在 2027 年回到 2%。

據《路透社》報導，摩根大通分析師 Michael Feroli 近日發布報告指出，今年較高機率聯準會維持利率不變，並稱最快可能在 2027 年轉為升息，預估將於 2027 年第三季調升一碼。理由是美國就業市場穩定、經濟成長動能回溫，及核心 CPI 漲幅仍高於 3% 的壓力下，聯準會缺乏進一步降息的理由。此外，巴克萊銀行與高盛、摩根士丹利則是將最快降息時間推遲到 2026 年中期，數據顯示勞動力市場並未迅速惡化。

根據 12 月美國非農就業報告顯示，非農業就業人數僅較前一月增加 5 萬人，低於 11 月的 5.6 萬人，且不及市場預期的 7.3 萬人；但失業率降至 4.4%，反映就業市場仍維持穩健水準，聯準會暫停降息的時間可能延長。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

傳台美關稅將敲定! 美股道和瓊標普再創新高、台積電ADR漲2.52％

不聽川普命令請辭 Fed主席竟遭刑事調查! 離譜罪名曝光 鮑爾強硬回應了