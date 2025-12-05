紐約華埠近月嚴重襲擊升逾五成 多涉耆老遇襲

紐約市警華埠五分局在中華公所舉行警民會，指過去一個月嚴重襲擊升逾五成，多名耆老受襲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警(NYPD)華埠五分局日前在紐約中華公所(CCBA)舉行華社警民會，由局長林偉斌(Michael Lam)主持，就社區關注的治安、假貨攤販及生活質量等議題與居民交流；警方指出，近一個月多宗嚴重襲擊案(Fel. Assault)涉及耆老受害，提醒社區提高警覺。

林偉斌引用警方數據表示，截至11月30日，市警五分局轄區在過去近一個月的整體犯罪率增加22.77%，從去年同期的101宗增至124宗。除入室盜竊(Burglary)下降38.9%及謀殺案零紀錄外，其餘主要類別普遍上升，其中嚴重襲擊案由18宗增至28宗，按年升幅達55.6%；搶劫案(Robbery)按年上升11.1%，重大盜竊(Gr. Larceny)也上升34.6%。

對於襲擊案增幅明顯的情形，警方指出，近月部分案件均屬於針對65歲以上耆老的襲擊；雖並非每宗案件都情況嚴重，但依據法規只要受害者年滿65歲且有受傷情況，即會被歸類為嚴重襲擊，從而推高數字。同時，另有部分案件屬於「襲警案」，也會被納入嚴重襲擊統計。

五分局犯罪預防警員(Crime Prevention Officer)賴駿浩指出，過去二至三周內襲擊案上升，「剛好與多宗耆老遇襲相關」。其中一名87歲老婦在過馬路時被捲入旁人爭吵，遭人揮拳擊中而受傷；另一宗案件則是兒童不慎撞到長者後，家長誤以為老人指責，結果揮拳攻擊。他說，人多擁擠時易產生誤會，一句語氣較重的質問，都可能被視為挑釁，引發衝突。

他提醒耆老不要在街頭長時間看手機、數錢或走路時分心，「你盯著電話，四周環境又沒留意，就容易成為搶劫或被流浪漢情緒失控攻擊嘅目標」。談及部分商家自行驅趕流浪漢，賴駿浩表示，曾發生店家以拐杖推撞正在休息的流浪漢，結果反被對方攻擊。他提醒居民若需處理相關情況，應立即報警，而非與對方衝突。

針對華埠居民長期關心的堅尼路(Canal St.)仿冒品攤販問題，林偉斌說警方「每天都在處理」。他表示，10月單月即逮捕85人，查獲429袋仿冒偽劣商品。

