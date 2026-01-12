紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

根據紐約華人策劃協會最新發布的報告，2025年7月通過的聯邦預算案，已對紐約市的亞太裔及移民家庭造成重大影響。在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響，約2000名成員將完全失去糧食券的福利，華人長者也直言焦慮。

約2000成員將失去糧食券

這份名為「糧食券補助缺口擴大」(THE WIDENING SNAP GAP)的報告指出，聯邦政策變動的影響已經開始顯現，2025年7月聯邦預算案的通過、以及11月1日起生效的對於糧食券申請所需的工作參與要求，已經致使許多當下有需要的紐約居民失去了接受糧食券的資格。在聯邦預算案通過後，華策會於7月進行了首次分析，樣本數為8277人。截至2025年12月2日，樣本數已增加至1萬2027人，涵蓋通過華策會及多項社會服務計畫申請糧食券的亞太裔及移民家庭。

布碌崙、曼哈頓居民為主

結果顯示，約有1萬名社區成員將受到糧食券補助削減以及資格變更的影響，其中以布碌崙(布魯克林)與曼哈頓居民為主，約2000名成員將完全失去糧食券的福利，其中有許多人居住在布碌崙。機構所服務的糧食券獲得者當中，四分之三的居民收入低於聯邦貧窮線(FPL)。

有長者只能到孩子家吃飯

已在華策會布碌崙長者中心活動十年的80歲的鄭新興(Xinxing Zheng，音譯，下同)與陳碧然(Biran Chen)表示，近期糧食券福利的中斷，已在長者間引發真實而深切的焦慮。鄭新興說許多長者都認定這項補助不會再恢復，他和太太值此期間只能到孩子家吃晚飯，這也讓他們多了一層負擔。

沒收入沒退休金 長者焦慮

陳碧然說，華社裡有很多長者都已經七、八十歲，沒有收入也沒有退休金，糧食券為唯一免於挨餓的來源，福利一停，很多人只能完全依賴長者中心提供的午餐和免費蔬菜才能勉強度日。

法拉盛的一位華策會成員則表示，糧食券對他的家庭非常重要，能確保孩子有飯吃。他的福利曾被盜刷，損失了200元，政府至今都沒有補回來。不久前政府不發放糧食券時，他只能買更便宜的食物，並優先買牛奶和優格給孩子；後來福利在十天後恢復，他真心希望這樣的事不要再發生，「因為有太多人都在仰賴這項支援」。

