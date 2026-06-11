紐約街頭太瘋狂！「台灣最強高中生」嚇到雇2壯漢保鑣：這什麼世界？

Ray今現身紐約街頭與民眾一同觀看NBA總冠軍賽事，顯然早被紐約的熱情給嚇到。（圖／Twitch@rayasianboy）

台灣知名實況主 Ray，以「台灣最強高中生」名號紅遍北美實況界，在好友 Kai Cenat 的帶領下，憑藉敢言且幽默的個性在 YouTube 與 Twitch 吸引數百萬粉絲。今（11）日 NBA 總冠軍賽第四戰（G4），尼克隊在主場上演逆轉神話，熱愛籃球的 Ray 也身穿 Jeremy Lin（林書豪） 的尼克隊球衣現身紐約街頭直播。沒想到尼克奪勝後，曼哈頓街頭瞬間陷入瘋狂，混亂程度堪比戰區，讓 Ray 不斷驚呼：「這真的太瘋狂了！」

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Ray 今現身美國紐約街頭，開啟這趟長達 6 小時的瘋狂直播，為了以防萬一，Ray 還特別雇用了兩名身穿防彈背心的壯漢保鑣護駕，一邊與熱情的民眾、粉絲們合影互動，展現親和力。但隨著比賽開打，穿梭在人群、車陣中的 Ray，數次面露驚恐直喊：「我好害怕，這東西太瘋狂了！」，顯然早被現場堪比戰區的景象給嚇到。

有趣的是，Ray 過去曾當面嗆聲尼克鐵粉名導史派克·李（Spike Lee），直言尼克絕對不會拿冠軍。然而，來到戶外的直播派對現場，隨著尼克在末節的瘋狂追分，他的表情越來越綠，即便對天祈禱、仰天抱頭都擋不住尼克的氣勢。眼見馬刺被大比分翻盤，現場球迷情緒即將失控，Ray 立刻示意保鑣準備撤離，以免受困於這座陷入癲狂的城市。

儘管身處險境，Ray 仍試圖記錄現場帶來的震撼體驗。後來，他也在 IG 限時動態拍下後續贏球的大場面，直言：「這就是（紐約人的）情緒！」。他不僅在混亂中目睹了路人的各種脫序行為，還聽到背後不斷傳來的刺耳警鈴聲，讓他忍不住驚問：「這到底是什麼世界啊？」不過身為球迷的他，仍不忘對路人感嘆賽事的精彩，「今天這場比賽真的打得很好！」就連現場維持秩序的紐約警察也被 Ray 的高人氣折服，與他熱情互動，顯見其在美國的影響力。

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