紐約證交所達拉斯設點 川普評：將是紐約新市長的大考驗

美國總統川普（Donald Trump）日前針對紐約證券交易所（NYSE）計畫擴張至德州達拉斯一事，發表了措辭嚴厲的批評。川普形容此舉對紐約而言是「糟糕透頂」的發展，並直指這反映出紐約市領導階層的徹底失敗。



川普在其社群平台「真相社群」（Truth Social）上發文表示：「在達拉斯建立紐約證券交易所，對紐約來說是一件令人難以置信的壞事。我無法相信相關單位竟然會放任這種情況發生。」他進一步指出，這項變動對剛上任的紐約市長佐赫蘭．曼達尼（Zohran Mamdani）而言，將會是一場「重大考驗」。針對川普的指教，曼達尼市長辦公室目前尚未對外做出正式回應。



達拉斯自詡免於社會主義侵害的避難所



與此同時，達拉斯市長艾瑞克．強森（Eric Johnson）則抱持截然不同的立場。他認為交易所進駐德州，不論對達拉斯市還是對整個美國來說，都是「極佳的發展」。強森在接受媒體採訪時表示：「川普總統說得對！紐約市的金融機構搬遷到達拉斯，對紐約確實不是好事，但這趨勢現在已是勢不可擋。」



強森強調，達拉斯是「美國第一個免於社會主義侵害的避難所」。他指出，達拉斯的金融服務業多年來持續穩健成長，現在全國各地的商業領袖，尤其是來自紐約的菁英，都清楚地看到達拉斯體現了自由企業制度與美國夢的未來。強森預測，由於紐約現任領導階層對商業環境抱持敵對態度，並傾向對創造工作職位的企業加徵高額稅賦，未來將會看到大批華爾街公司從「大蘋果」湧入這個「孤星州」。

根據目前的遷徙數據顯示，這種企業與人口的外流趨勢早已顯現。德州與佛羅里達州因其低稅率、法規環境相對寬鬆等優勢，成為這波遷徙潮中的大贏家；反觀高稅率、管制較嚴格的州別，則面臨資本流失所帶來的財政與政治衝擊。

數據統計指出，在2012年至2022年間，加州遷往德州的淨人口數超過36.1萬人，這導致加州流失了約210億美元的應稅所得。東海岸的情況更為顯著，同期有超過38萬名紐約人遷往佛州，帶走了估計約370億美元的應稅所得。



德州自己的證券交易所即將開始交易



紐約證券交易所先前曾對外澄清，計畫中的達拉斯擴張案是一個「全電子化」的股票交易平台，目標是擴大營運範圍，並為美國南部與西南部企業提供更優質的服務，並非要取代目前在紐約的實體營運中心。這間名為「NYSE Texas」的新交易所預計將透過「紐約證交所芝加哥分所」（NYSE Chicago）的法人重組方式運作，允許公司在維持原掛牌地位的同時，於此平台進行電子交易。

除了紐交所的布局，達拉斯也正準備迎接預計於2026年開始交易的「德州證券交易所」（TXSE）。此外，納斯達克（Nasdaq）亦早已加強在德州的影響力，目前已有超過 200 家總部位於德州的企業在納斯達克掛牌上市。



責任編輯：許詠翔



