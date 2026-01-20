紐約證券交易所母公司推出「代幣化」證券平台 支援美股全天候交易 !

火報記者 陳銳/報導

紐約證券交易所母公司洲際交易所（Intercontinental Exchange，ICE）週一表示，已開發一套用於交易與鏈上結算代幣化證券的新平台，目標是回應全球投資人對美國股票日益增加的交易需求。

ICE 指出，該數位平台目前正向監管機構申請核准，未來若獲准上線，將提供全天候營運機制，支援即時結算、以美元計價的交易指令，以及以穩定幣作為融資工具的設計，相關規劃顯示，該平台將結合傳統金融市場架構與區塊鏈技術，以提升交易效率。

近年來，市場對於美股「不間斷交易」的需求明顯升溫，促使監管機構陸續調整規範，並批准多家交易所提出在正常交易時段之外提供交易服務的申請，ICE 此次推出代幣化證券平台，也被視為傳統交易所因應市場變化、測試新型金融基礎設施的重要一步。

市場人士指出，透過區塊鏈進行結算，有助於縮短交易完成時間，降低對中介機構的依賴，並改善股市長期存在的結算延遲與營運成本問題。杜克大學金融學教授坎貝爾・哈維表示，代幣化是一項具備實際應用價值的技術，能為金融市場解決既有運作上的摩擦，他也指出，相較其他資產，股票代幣化被認為是較容易落地的應用方向。

根據先前報導，納斯達克正尋求監管批准，推動旗下部分股票在一週五天、每天長達 23 小時的交易機制。此外，包括 Robinhood、查爾斯・施瓦布，以及交易所營運商 Cboe Global Markets 在內的多家金融機構，近年來也相繼延長股票交易時間，以吸引更多投資人參與。