紐約護理師大罷工驚傳「出人命」！24歲病患扯管慘死 工會控：醫院用無照黑工

美國紐約爆發史上規模最大的護理師罷工行動，影響範圍涵蓋三大醫療系統。然而，罷工進入第6天卻傳出駭人聽聞的醫療悲劇。護理師工會官員爆料，由於資方拒絕妥協並聘僱不具資格的代班人員，導致醫療品質全面崩盤，甚至有一名年僅24歲的加護病房（ICU）患者因護理疏失，意外扯掉頸部管路不幸身亡。

罷工變索命符？24歲青年加護病房內失控慘死

根據《紐約郵報》報導，紐約州護理師協會（NYSNA）官員喬伊納（Darla Joiner）投下震撼彈，直指西奈山醫院（Mount Sinai）出現至少一起因罷工導致的死亡案例。死者是一名24歲的 ICU 患者，當時正依賴葉克膜等高階生命支持系統等待肺部移植。

退休護理師杜克（Katie Duke）引述院內同仁消息指出，由於罷工期間人手不足，代班人員未能正確對病患進行約束與鎮靜，「導致病患自行拔掉了頸部的導管，當場死亡。」她痛批，醫院寧願讓不合格的人員接手，也不願與專業護理師達成公平合約。

院內瘋傳「藍色代碼」狂響：病人死得更多了

除了個案悲劇，工會更揭露了院內的混亂現況。喬伊納表示，罷工開始後，醫院廣播「藍色代碼（Code Blue，指病患心肺功能停止，需緊急搶救）」的次數急遽增加。

「藍色代碼代表有人快死了，必須立刻進行心肺復甦術（CPR）。」喬伊納感性表示：「我不想撒謊，我們的病人現在變得更虛弱，死掉的人也變多了。」她進一步爆料，目前院方聘請的臨時護理人員不僅工作量超負荷，專業度也令人堪憂，醫療現場正發生許多「極度不安全」的狀況。

紐約史上最大規模！1.5萬名護理師癱瘓醫療系統

這場罷工涉及近1.5萬名護理師，規模遠超2023年的罷工紀錄，是紐約市歷史上最長、最大的一次醫護集體行動。儘管紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表態支持護理師爭取薪資與健保福利，但院方態度卻異常強硬。

面對工會「醫死人」的指控，西奈山醫院發言人雖強烈否認相關傳聞，卻拒絕提供進一步細節或說明目前的死亡人數是否異常。

勞資僵局難解：專業與薪資的拉鋸戰

這場罷工的核心在於護理師要求增加人力配置、提高薪資並維持醫療保險，但資方則採取攻擊性立場。隨著「出人命」的疑雲擴散，紐約市民對於醫療安全焦慮感升溫，輿論也開始關注：這場以「病人安全」為名義發起的罷工，是否正在代價慘重地傷害病人？

