紐約貨車火燒車突然爆炸 巨大火球沖天7消防員傷
美國紐約一輛停靠路邊的貨車，發生火燒車，消防單位抵達現場救援，這輛貨車突然爆炸，造成7名消防員受到輕重傷。
美國紐約一輛停靠路邊的貨車突然起火並發生爆炸，造成7名前往救援的消防員受傷，其中5人臉部和手部燒傷，3人需住院治療，所幸無生命危險。這起驚人事件發生在紐約布朗克斯區，爆炸威力猛烈，火球甚至衝上附近民眾拍攝的樓層。同時，密西西比州一家氫氣和氮氣生產商也發生爆炸事件，雖無人員傷亡，但因氨氣外洩，當局已緊急疏散周邊居民。兩起爆炸事件的原因目前仍在調查中。
這起紐約布朗克斯區的爆炸事件相當驚險。根據現場情況，消防人員在貨車起火初期就已抵達現場進行搶救，然而在救援過程中，貨車突然發生更大規模的爆炸。爆炸威力十分強大，現場拍攝的影片顯示，巨大火球瞬間衝上拍攝民眾所在的樓層，畫面相當驚人。時不時還能聽到爆炸的聲響，讓人心驚膽戰。
紐約消防局長埃斯波西托表示，此次事件共造成7名消防員受傷，其中5人手部和臉部遭到燒傷，3人需要住院治療。雖然這些受傷消防員都有嚴重燒傷，但所幸都沒有生命危險。關於爆炸原因，埃斯波西托表示，目前尚不確定是什麼引起爆炸，危險品處理單位、消防調查局以及消防預防局都已在現場展開調查。他只透露當時在車上及周圍發現一些垃圾，不排除與爆炸有關聯。
現場民眾描述爆炸威力十足，一名目擊者表示，他們聽到一聲巨響，震得房子都搖晃起來，他還以為是樹倒在房子上了。許多人看到爆炸後升起的濃煙，場面令人震驚。除了紐約的貨車爆炸事件外，密西西比州一家專門生產氫氣和氮氣產品的製造商也發生爆炸。
雖然這起事件沒有造成人員傷亡，但爆炸導致氨氣外洩，當局已迅速採取行動，撤離附近居民以確保安全。目前，這起爆炸的原因同樣在調查中。這兩起爆炸事件提醒大家危險可能隨時發生，相關單位正全力調查原因，以防類似事件再次發生。
