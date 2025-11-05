紐約迎首位穆斯林市長！共和黨連吃敗仗 川普發文稱：因為我沒參選

記者蒲世芸／綜合報導

紐約市這場分裂激烈的市長選戰，掀起了前所未見的投票熱潮。最後由34歲的民主黨籍曼達尼（Zohran Mamdani），贏得紐約市長大選，正式成為全美最大城市的新任市長。根據紐約市選舉委員會（NYC Board of Elections）公布的總投票數顯示，正式突破了200萬張，創下自1969年以來的最高紀錄。

民主黨籍曼達尼贏得了紐約市長大選。（圖／翻攝自X平台 @ZohranKMamdani）

選舉委員會也在社群平台X上開心宣布：「我們正式突破200萬票，這是自1969年以來第一次！」並搭配煙火特效慶祝這歷史性的一刻。

這場對決是由民主黨籍候選人曼達尼、從民主黨脫黨參選的前州長古莫（Andrew Cuomo）及共和黨的斯里瓦（Curtis Sliwa）三方角逐。隨著曼達尼的勝選，也寫下紐約史上新的一頁，曼達尼成為了第一位穆斯林市長，同時也是近代最年輕的市長之一。

對於共和黨接連輸掉了選戰，川普似乎也有話要說，他在個人社群平台PO文強調：「根據民調機構內容，因為川普沒有參選，以及政府的停擺，是共和黨今晚輸掉選舉的兩個原因。」

川普表示共和黨之所以輸掉的其中一個原因，是因為自己沒有參選。（圖／翻攝自川普Truth Social）

這場勝利被視為美國民主黨內進步派勢力的重要突破。在全國民主黨陷入如何對抗川普的策略分歧之際，曼達尼的崛起象徵黨內年輕左翼的再起。川普曾在造勢時曾嘲諷曼達尼是「共產黨人」，甚至警告說他若當選將「接管整個紐約市」；川普也在個人社群平台發文威脅，稱若不投給古莫，最終讓曼達尼當選，自己恐怕將會砍掉紐約市的聯邦預算。

在政治主張上，曼達尼承諾凍結租金、讓公共巴士免費、並透過向富人加稅實現「全民托育」制度，期盼讓紐約這座高房價城市重新對勞工階級「可負擔」。他在競選時強調：「紐約應該屬於每天為生活打拚的人，而不是只屬於能買下天際線的人。」

今年的這股投票熱潮，似乎也反映出對川普回鍋後相繼祭出的政策不滿。因根據官方數據顯示，近年紐約市長選舉的投票普遍熱度不高，2021年選出現任市長亞當斯（Eric Adams）時，僅有約115萬人參與投票。

