紐約這2隱藏版餐廳 別被送貨入口阻擋美食體驗

在紐約市尋覓美食，某個夜晚可能置身鋪著白桌布的米其林星級餐廳，隔天卻在街角雜貨店後巷、一扇不起眼白色門後的地下酒吧用餐。Tasting Table網站報導，一些隱藏在巷弄的小店得費點功夫才能找到，而這正是品嚐紐約最佳美食的關鍵：保持探險精神，有時送貨入口門後也有意外驚喜。

或許有人會感到困惑，為何偏選在送貨入口？從實用角度來說，這處有遮蔽的空間能讓附近勞動階級不受惡劣天氣影響用餐；既是現成空間，更能有效節省成本。從大蘋果的視角來看，這正是打造專屬用餐體驗的另類途徑，為真正饕客提供驚豔美食，同時避免觀光客蜂擁造成的擠迫。

推開送貨大門，遇見非常美味

在曼哈頓服裝區（Garment District）西37街，有扇沉重、不起眼、通往裝卸貨區的大門，乍看毫無特別之處，但稍停下腳步、深吸一口氣，新鮮烤豬肉與豆子的香氣將撲鼻而來；再看到門框上方白底藍字招牌，便知道此地非來不可。

自1999年起，El Sabroso餐廳便為社區供應厄瓜多料理，午餐更是招牌；慢燉豬腿肉、豬排、炸魚、烤肋排、燉雞等菜餚，配上白飯或薑黃飯、紅腰豆及沙拉。最棒的是，一大盤料理價格不超過20元。

往南步行數個街區至西32街，為韓國城的中心，也是紐約頂尖美食勝地。這時尋覓美食的關鍵不在左右張望，而是上下觀看；在花旗銀行與Hana Michi餐廳間，夾著一部有百年歷史的貨運電梯入口。乘電梯直達16樓，便能覓得米其林二星韓國餐廳Joo Ok。

其12道菜品嚐套餐定價270元，若說El Sabroso是午間隨興用餐的口袋名單，Joo Ok便是晚間追求極致饗宴、驚嘆「竟能在此用餐」的頂級目的地。菜單巧妙融合在地當季食材與傳統韓式料理，讓這趟貨運電梯之旅絕對值得。

