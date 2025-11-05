紐約選出首位穆斯林市長！曼達尼創造歷史

▲雖然官方開票結果尚未公布，但是美國多家媒體均已報導曼達尼（Zohran Mamdani）勝出，成為首位當選紐約市長的穆斯林、也是首位印度裔紐約市長以及近百年來最年輕的紐約市長。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國4日舉行多場地方選舉，其中以紐約市長之爭最受矚目，雖然官方開票結果尚未公布，但是美國多家媒體均已報導曼達尼（Zohran Mamdani）勝出，曼達尼成為首位當選紐約市長的穆斯林、也是首位印度裔紐約市長以及近百年來最年輕的紐約市長，曼達尼曾自稱是「川普最可怕噩夢」，他的崛起也標誌美國政治再度進入新局。

綜合外媒報導，今年紐約市長大選共有超過200萬人投票，而上次市長大選投票人數不到115萬人，選戰熱度破表的原因就是非典型政治人物曼達尼以及他與川普之間的口水戰，川普曾嗆曼達尼是「共產主義者」，並暗示如果他當選，就會「接管」紐約市，扣留對紐約市的數百萬美元聯邦補助，但最終這些威脅都沒有發揮效果。

曼達尼是誰？

今年34歲的曼達尼出生於烏干達首都坎帕拉，7歲時跟家人一起來到紐約生活，年輕時曾當過饒舌歌手，2020年當選紐約州議員，是紐約州議會歷史上第一位印度裔議員，憑藉著主打關心生活成本的競選活動，曼達尼成為紐約市長大黑馬，不僅在初選中擊敗民主黨紐約州前州長古莫（Andrew Cuomo），最終更順利問鼎市長寶座。

曼達尼提出的政見像是免費提供市民乘坐公共汽車、通過提高富人稅來提供市民免費兒童保育、凍結紐約市租金等等，都十分親民，且他擅長在IG與TikTok等社群網路上透過影片與年輕選民互動，這種選舉模式可能會在全美其他地區也產生影響。

▲曼達尼（Zohran Mamdani）競選主軸聚焦在關心民眾生活成本。（圖／美聯社／達志影像）

民主黨終於找到方法抵抗川普？

民主黨人正因如何對抗川普而產生分歧，是要採取溫和路線或者採取民粹左翼路線？事實上，民主黨高層和溫和派民主黨人士都與曼達尼保持距離，擔心他的社會主義觀點過於激進，且曼達尼一直公開批評以色列在加薩進行種族滅絕，支持巴勒斯坦建國。然而，曼達尼的勝出似乎顯示，人們接受這樣的路線，至少在紐約市如此。

除了紐約市長之外，紐澤西州和維吉尼亞州的州長選舉也均由民主黨人獲勝，雖然2026年才是真正的期中選舉，但是今天的選舉結果對於民主黨來說依舊是一個非常積極的訊號，在經歷輸掉大選的低迷後，民主黨終於可以提振士氣。

川普在選舉結果揭曉後，在自家社群媒體平台Truth Social連連發文，先是聲稱民調專家指出「川普沒有出現在選票上，以及政府停擺是共和黨今晚敗選的兩個原因」，接著又強調自己上週日的《CBS》「60分鐘」專訪是近年來收視率最高的一集，然後又向共和黨人喊話，「停止冗長辯論！回到立法和選民改革的正軌」，似乎想要趕緊結束政府停擺的狀況。

