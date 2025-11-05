紐約選出首位穆斯林市長 阿拉伯國家媒體慶賀

即時中心／潘柏廷、李美妍報導台灣筆電大廠華碩一名中配女員工錢麗，在臉書社團鼓吹武統台灣等言行，便被政府裁定除籍，並變回居留狀態；豈料，錢麗日前公開稱自己還是能用勞健保，仍繼續堅持主張。對此，台灣北社今（4）日下午召開記者會，呼籲政府應儘速建立具體的居留須補國安原則，作為移民跟拘留審查的明確依據，凡是鼓吹武力侵略、協助敵對勢力宣傳，或破壞台灣民主體制者，不應該繼續享有在台居留或定居的權利。台灣北社今日下午召開聯合記者會，羅浚晅表示，錢麗的議題目前在台灣社會造成熱議，而大家共識是只要破壞國家安全、對社會造成長遠影響、對民主憲政有負面傷害的人，實際上台灣不應該給予其繼續的居留權，有些民眾甚至希望政府能夠果決做出處理；因此今天記者會是希望凝聚社會共識，也給政府力量面對問題。接著，羅浚晅說明，錢麗長期在台灣散布疑義的言論，也多次引用中國法律威嚇他人、鼓吹武力統一台灣，引發社會的震驚與關注，主管機關日前依法完成戶籍除籍，使其恢復成居留身分；此案凸顯部分人士藉居留在台灣的身分滲透、破壞我國的民主體制與社會安全，也再次提醒國安防線的重要性。他說，中配錢麗多次鼓吹武統台灣，其言論已經明顯違反民主價值，並危害台灣的國家安全，「雖然主管機關已經依法將其除籍，但錢麗仍繼續散佈敵意與統戰言論，挑戰台灣的社會底線；故北社召開記者會強調，既然錢麗失去原籍，卻仍然用言論恐嚇、傷害台灣的社會秩序，政府應該進一步檢討其在台居留的正當性與國安風險」。羅浚晅指出，主管機關依法完成除程序，是制度防線的必要舉措，但這次事件本質提醒，制度善良不能被惡意利用、民主寬容不能成為滲透破口。同時，他進一步指出，台灣是一個珍惜自由的社會，不僅尊重聲音，也包容不同立場，但前提是對國家主權、民主體制的基本尊重，如果有人利用居留或定居身分，公然鼓吹他國以武力摧毀家園，那就不是言論自由要保護的範疇，而是對國安的危脅，對台灣人民的公然挑釁。台灣北社今日下午召開聯合記者會。（圖／民視新聞）話鋒一轉，羅浚晅也聲明，不希望此案變誤解成對所有中配族群的污名化，事實上絕大多數的中配朋友在台灣努力生活、融入台灣社會、扶養子女、貢獻專業是這塊土地上重要的一分子，也值得被尊重；正因為如此，更要勇於劃清界線，區分善意公民與惡意滲透者，任何藉由居留身分進行統戰、破壞民主的行為都應該依法排除，這是對守法的台灣國民保護。因此，羅浚晅強調，台灣北社與各公民團體一致主張，政府應儘速建立具體的居留須補國安原則，作為移民跟拘留審查的明確依據，凡是鼓吹武力侵略、協助敵對勢力宣傳，或破壞台灣民主體制者，不應該繼續享有在台居留或定居的權利，「這不是壓迫人權，而是在捍衛人權，是為了確保全國人民能在自由安全環境下生活」。綜合上述，羅浚晅喊話，現在台灣處在資訊戰、認知戰的時代，滲透方法不再是軍艦登陸，而是話語操弄、媒體散播、制度利用，「面對這樣的挑戰威脅，台灣不只是要防衛系統，而是需要社會更多警覺與制度韌性，民主不能軟弱，寬容也不等於要退讓，唯有在尊重人權的基礎上建立國安底線，台灣民主才能長久」。最後，羅浚晅也說，他們呼籲全民團結一致守護民主憲政、人權價值與國家尊嚴，讓民主防線成為台灣最堅實的力量，更呼籲所有台灣人民支持總統、政府、台灣，共同讓台灣成為一個有民主防衛韌性的美好國家。原文出處：快新聞／中配錢麗宣傳武統遭除籍還叫囂！ 民團呼籲政府出手 更多民視新聞報導台海要永久和平「中國必須走向民主」 學者：鄭麗文要認清這道理早有預感？僅任台肥董事 吳音寧2小時前發文曝端倪綠營誰來戰蔣萬安？ 段宜康曝不只吳怡農、王世堅

民視影音 ・ 1 天前