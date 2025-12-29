紐約飛台航班乘客搜出手槍? 長榮：外籍旅客帶紀念子彈

生活中心／孟嘉美、陳聖翰 台北報導

長榮航空BR31，從紐約飛回桃園機場，沒想到卻因為頂風過強，技術性轉降大阪加油，結果旅客下機接受轉機安檢時，一度傳出兩位台灣人被搜出手槍，長榮澄清，只是一名外籍旅客攜帶紀念性質子彈。您知道嗎？其實有不少的紀念品，買了卻可能帶不回國，帶您了解。

手提行李放進X光機檢查，就連腳上穿的短靴，也得脫掉，過安檢。美國機場出入境都相當嚴格，但日前網紅機師卻爆料，有2位台灣旅客，從紐約飛台北，卻在身上，被搜到手槍。

長榮航空BR31航班，從甘迺迪機場出發，要回桃機時，因為頂風過強，技術性轉降大阪關西機場加油。乘客依規定下機，接受轉機安檢，沒想到竟被日本檢查出危險物品。對此，航空公司發聲明，強調是外籍旅客，攜帶兩枚紀念性質子彈。我國駐大阪辦事處也確認，所有國人都平安返國。





回台班機轉降卻被搜出子彈（圖／民視新聞）





航旅達人傑西大叔：「美國航廈動線設計比較特殊，國內抵達以及國際出發的旅客，會混流沒有轉機的安檢，所以沒辦法確認違禁品是從哪個機場攜帶進入，通常除了競技運動類的槍枝以外，各國針對槍砲彈藥，都有不同的管制條款，幾乎無法合法攜帶去任何一個國家。」

子彈從何而來，不得而知。但出國觀光，紀念品亂買，可能帶不回來，甚至觸犯入出境國法律！像是紀念子彈，國人最愛去的沖繩，好多軍用品店內都有販售美軍彈匣，以及北海道網走監獄有名的玩具手銬。在過行李安檢時，都有可能，遭到沒收。





長榮航空發聲明回應（圖／民視新聞）





航旅達人傑西大叔：「旅客不建議購買子彈鑰匙圈，這些長得像武器的紀念品回國，其他的防身物品像是防狼噴霧，防熊噴霧，也是禁止以手提託運的方式來登機。」

各國對於槍砲彈藥出入境規定繁瑣，就算成功拖運，也不一定能入境。把握原則，才能避免觸法。

