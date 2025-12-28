紐約飛台轉降大阪！爆2台人「安檢搜出槍枝」長榮：日本執法單位處理中

記者李育道／台北報導

長榮航空一架自紐約飛往桃園的BR31航班，於12月25日因天候因素在飛行途中轉降日本大阪關西機場，期間依規定安排旅客下機並接受轉機安檢；有消息傳出，疑似兩位台灣旅客攜帶槍枝遭查獲，對此，長榮航空表示，安檢過程中發現旅客攜帶不符合規範之物品，已交由當地安檢與執法單位依程序處理。

前長榮航空機師「瘋狂機長詹姆士」於社群平台指出，長榮航空一架自紐約飛往桃園的BR31航班在大阪接受安檢時，疑似有兩名台灣旅客遭查出攜帶槍枝。

廣告 廣告

「瘋狂機長詹姆士」於社群平台指出，長榮航空一架自紐約飛往桃園的BR31航班在大阪接受安檢時，疑似有兩名台灣旅客遭查出攜帶槍枝。（圖／Pixabay）

長榮航空說明，BR31航班於25日自紐約飛往桃園，因航程中遇頂風過強，需技術性轉降大阪關西機場加油，並依照當地機場及相關單位作業規定，安排旅客下機並進行轉機安檢程序。

長榮航空指出，安檢期間確實發現旅客攜帶不符規範物品，後續已由安檢單位與執法單位接手處理；至於旅客身分與涉入情形，將以主管機關公布為準。該航班完成相關程序後，已於12月26日上午抵達桃園機場。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

1月交通新制「繳回駕照領3.6萬」機車筆試大調整、YouBike投保才可租

7.0強震前兆？多地民眾目擊「詭異光帶」劃過天際 真相竟與馬斯克有關

今年最狂生活妙招都在這！Threads年度爆紅「智慧王」回顧 每招都神爆

今天開始！總統府周邊連封6天「元旦升旗交管一次看」凱道YouBike受影響

