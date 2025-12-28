紐約飛桃園竟迫降日本？長榮證實安檢出包 傳2台客攜槍遭法辦

長榮轉降大阪傳搜出槍枝，2台客疑攜違禁品遭逮，長榮證實已移交日方。(日本機場示意圖) 圖：取自関西エアポート株式会社臉書

[Newtalk新聞] 原本單純的航機轉降加油，竟意外演變成跨國槍枝驚魂？長榮航空一架由紐約飛往桃園的班機，25日因強風被迫轉降日本大阪，未料在過境安檢時，驚傳有2名台灣旅客遭搜出疑似攜帶槍枝。對此長榮證實，確有旅客攜帶違規物品遭查獲，已移交日方處置。

這起事件最早由前機長「瘋狂機長詹姆士」對外揭露。他指出，該架長榮航空BR31航班原定從紐約直飛桃園，中途卻臨時轉降日本大阪關西機場。沒想到這場意外插曲，竟讓安檢人員攔下驚人違禁品；據傳在旅客下機受檢過程中，赫然發現2名台灣籍乘客隨身行李中疑似藏有槍枝，現場氣氛一度緊張，引發高度戒備。

長榮航空隨即出面說明原委。航空公司表示，該航班於12月25日執飛時，因遭遇高空逆風過強，油量考量下必須實施技術性降落，臨時決定轉往大阪關西機場進行加油作業。依據日本機場及相關飛航作業規定，所有旅客必須暫時下機，並配合當地航警執行轉機安全檢查程序。

長榮航空進一步證實，就在這道必要的安檢關卡中，確實查獲旅客隨身攜帶不符合飛航規範的物品。雖然官方聲明未直接點名是否為「槍枝」，但強調已立即將涉案旅客及違禁品移交給當地的安檢單位與執法機關偵辦。經歷這場意外波折後，該班機已重新起飛，並於12月26日上午順利抵達桃園機場。

