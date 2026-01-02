紐約首位穆斯林市長就任 曼達尼將對富人抽更多稅

紐約州市長曼達尼。（圖／翻攝自X @ZohranKMamdani）





美國紐約首位穆斯林市長曼達尼，在元旦宣誓。曼達尼上任第一天就要對富人和企業抽更多稅，這項與川普相反的政策，恐怕使兩人持續交鋒。

紐約市長曼達尼：「我將支持美國憲法。」紐約市長曼達尼元旦就任。他午夜時分，先在市政廳廣場下方的地鐵站，以可蘭經宣誓就職。

這位年僅34歲的新市長，創下百年來最年輕首位穆斯林與首位南亞裔市長紀錄。美國總統川普（11.22）：「我認為他現在專注於紐約市，我真的認為他有機會，做得很出色，我們會幫助他。」

儘管兩人一個月前，在白宮有說有笑，但隸屬民主黨的曼達尼與川普政府不同調。而曼達尼政見之一，就是要對富人與企業抽更多稅。

與川普的富人降稅政策相反，曼達尼任內勢必將與川普交鋒。

