紐約馬拉松》馬拉松之神跑完七大賽 奔向南極

40歲肯亞長跑名將基普喬格曾在奧運殿堂上繳出2金1銀1銅的輝煌戰果，被譽為田徑界的「馬拉松之神」，3日在紐約馬拉松賽以2小時14分36秒的成績完賽，雖然僅名列第17，但他創下了參加世界七大馬拉松賽的壯舉，如今他即將告別馬拉松賽生涯，明年準備挑戰極限馬拉松，首站征程就是南極洲。

世界七大馬拉松賽分別是東京、波士頓、倫敦、柏林、芝加哥、紐約和雪梨，基普喬格不但是2016年里約奧運和2020年東京奧運雙料金牌得主，更在世界大滿貫賽中勇奪了10金1銀，5度稱霸柏林馬拉松（包括兩次打破世界紀錄）。

廣告 廣告

雖然年已四旬，但基普喬格仍是老當益壯，今年首次挑戰世界七大賽事中的三大賽場，這位運動生涯手握25場冠軍榮耀的頂級名將，即將退出大滿貫賽場，轉而鎖定七大洲馬拉松賽，為了「目的」而跑。

「我明年的第一場極限馬拉松就在南極洲，且想要前往沙烏地阿拉伯挑戰50公里沙漠賽。」基普喬格表示，「我想要藉此不斷突破自我極限，更希望透過這種方式激勵所有人，能為了遠大理想而奮鬥。」

肯亞不愧是馬拉松界的霸主，這場紐約馬拉松包辦男女前三名，基普魯托最後50公尺全力衝刺，頂住同胞穆蒂索最後反撲，兩人最終皆以2小時08分09秒通過終點線，但基普魯托以不到0.2秒的些微優勢拿下生涯第4座大滿貫賽冠軍。