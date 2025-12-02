紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

紐約州車輛管理局(DMV)最近通過新版點數制度，將從2026年起執行，意味著從新年開始，開車族將面臨更嚴格的交通違規後果。其中最大的改動之一，就是原本的吊銷駕照的標準是18個月內11點違規點數，明年將調整為24個月10點。由於違規紀錄的影響期拉長，點數更容易累積，駕駛若不慎連續收罰單，被吊銷駕照的風險將比以往大幅提高。

此外，多項常見違規的扣點點數也會變重。在施工路段超速未來可能被扣8點；超車停靠亮出「STOP」牌的校車，扣分也將從5分提高到8分；分心駕駛、違規變換車道、右轉不禮讓等行為，也都會比現在更容易累積扣除點數。涉及酒駕與藥駕者仍維持重罰，累犯甚至可能被永久吊銷駕照。

DMV表示，近年嚴重事故與超速行為屢增，尤其分心駕駛與工地區域超速問題明顯，州府希望透過更長期、更嚴格的點數扣除制度，遏止危險駕駛行為。

有民眾認為制度加嚴是好事。住在皇后區的Tim從事活動工作，需要幾乎每天開車在全市跑。他表示，雖然自己從未被扣過點，但碰到過不少危險駕駛，「常有人從右邊超車，或直接橫著切過來，非常危險」。他認為新的扣點積分制可能嚇阻這些高風險駕駛者，讓道路更安全。

扣點除影響駕照，保費也可能受影響。因為保險公司多以駕照點數作為評估依據，若點數因制度延長而常年維持在高位，投保費用勢必上漲；一旦駕照被停用，重新恢復時也可能面臨附加費與更嚴格審查。對依賴車輛通勤、載貨的家庭或司機而言，成本增加不可忽視。

新制度將於2026年初生效，之後所有新罰單都會採用新規。

美國汽車協會(AAA)紐約西部和中部地區通訊專員馬克·格魯巴(Mark Gruba)表示，紐約州車輛管理局(DMV)「此次扣點積分制變更的重點，在於打擊重犯者和危險駕駛員，不僅要懲罰他們，更要讓他們徹底退出道路」。

格魯巴說，「從美國汽車協會(AAA)的角度看，我們工作的重點是重犯者，特別是那些酒駕、毒駕、超車停靠校車、超速行駛以及在施工區域超速行駛的司機」。

他也提醒駕駛說，參加安全課程可以幫助減少扣分和保險費用。「危險駕駛會危及他人的生命安全，」格魯巴說， 「我認為，提高扣分正是為了解決這個問題」。

